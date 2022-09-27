Готовятся ли уже россияне к использованию ядерного оружия: в Белом доме дали ответ

Пока что угрозы президента России Владимира Путина и других спикеров Кремля так и остаются всего лишь угрозами. Каких-либо конкретных признаков, подтверждающих то, что Россия начала подготовку к возможному использованию ядерного оружия пока что нет. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

В Белом доме отметили, что на данный момент нет никаких ни свидетельств, ни фактов, подтверждающих, что Россия готовится к применению ядерного оружия в ходе войны против Украины.

При этом Жан-Пьер подчеркнула, что в США очень серьезно восприняли те угрозы, которые последнее время озвучивает Кремль. Но в настоящее время нет причин, чтобы Вашингтон имел основания для изменения своего собственного уровня готовности ядерных сил.

В США также подтвердили информацию, что на Западе между всеми странами есть понимание относительно того, как быть, если Россия все-таки пойдет на то, чтобы аннексировать новые территории в Украине. В таком случае против РФ будут усилены санкции. Будут задействованы максимально быстро дополнительные экономические издержки. Новые санкции будут введены не только США, но и всеми союзниками. Они станут ответом на те действия, которые сейчас Москва проводит в Украине, организовывая фейковые референдумы.

Стоит напомнить, что в недавнем своем видеообращении президент РФ вновь пригрозил Западу применением ядерного оружия. При этом российский президент подчеркнул, что его слова – это не блеф.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем закончатся псевдореферендумы рф – о чем говорят ядерные угрозы путина.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!