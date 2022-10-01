На Харьковщине обнаружили колонну с расстрелянными мирными жителями: около 20 погибших

В Купянском районе Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов у себя в Телеграмм.

Под Купянском обнаружили расстрелянную колонну с гражданскими (Getty Images)

"По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. Детали выясняются. Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, которые пытались убежать от обстрелов. Это жестокость, которой нет оправдания", – написал глава Харьковщины.

Олег Синєгубов не уточнил, когда именно был осуществлен обстрел.

Стоит отметить, что днем ранее при выезды из Запорожья также была обстреляна колонна с мирными жителями. Тогда по меньшей мере погибло 30 людей. До сотни человек получили раненения.

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