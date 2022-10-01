У Эрдогана отреагировали на аннексию Россией украинских территорий

Официальная Анкара никогда не примет решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении, обнародованном МИД страны.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

В заявлении говорится, что Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, заявляет Анкара.

Турция "не можем принять это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права", говорится в заявлении.

Турция поддерживает разрешение войны на основе справедливого мира путем переговоров.

Напомним, Украина официально уведомила Международный суд ООН о нарушении Россией его приказа о временных мерах в связи с попыткой аннексии четырех украинских областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна не будет проводить переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Об этом глава украинского государства сообщил 30 сентября в видеообращении после заседания СНБО. Это же подтвердил в своем вечернем обращении, во время которого также назвал "фарсом" мероприятия в Москве по принятию украинских территорий в состав РФ. О чем говорят подобные заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" писало – российский диктатор путин выступил 30 сентября с очередным обращением, в котором, среди прочего, заявил об аннексии новых украинских территорий (временно оккупированные части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей), а также разразился угрозами и критикой в адрес Украины и Запада. Что можно сказать по итогам этого обращения? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратилось к экспертам.





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