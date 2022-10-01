logo

BTC/USD

19331.09

ETH/USD

1326.04

LTC/USD

53.54

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Эрдогана отреагировали на аннексию Россией украинских территорий
commentss НОВОСТИ Все новости

У Эрдогана отреагировали на аннексию Россией украинских территорий

Турция поддерживает разрешение войны на основе справедливого мира путем переговоров

сегодня, 14:05 comments1547
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Официальная Анкара никогда не примет решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении, обнародованном МИД страны.

У Эрдогана отреагировали на аннексию Россией украинских территорий

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

В заявлении говорится, что Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, заявляет Анкара.

Турция "не можем принять это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права", говорится в заявлении.

Турция поддерживает разрешение войны на основе справедливого мира путем переговоров.

Напомним, Украина официально уведомила Международный суд ООН о нарушении Россией его приказа о временных мерах в связи с попыткой аннексии четырех украинских областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна не будет проводить переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Об этом глава украинского государства сообщил 30 сентября в видеообращении после заседания СНБО. Это же подтвердил в своем вечернем обращении, во время которого также назвал "фарсом" мероприятия в Москве по принятию украинских территорий в состав РФ. О чем говорят подобные заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" писало – российский диктатор путин выступил 30 сентября с очередным обращением, в котором, среди прочего, заявил об аннексии новых украинских территорий (временно оккупированные части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей), а также разразился угрозами и критикой в адрес Украины и Запада. Что можно сказать по итогам этого обращения? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mfa.gov.tr/no_-300_-rusya-nin-ukrayna-nin-bazi-bolgelerini-ilhaki-hk.tr.mfa
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!