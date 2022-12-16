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На границе с Крымом оккупанты строят линию обороны

Армейцы РФ продолжают укреплять свою линию обороны в Херсонской области и Крыму

сегодня, 19:21
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Автор:

Моесеенко Валентина

Российские захватчики пытаются организовать линию обороны на границе с Крымом, пишут "Комментарии" по информации, обнародованной в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

На границе с Крымом оккупанты строят линию обороны

Фото: Генштаб

По свежим данным, российские войска выпустили сегодня, 16 декабря, по мирным городам Украины 70 крылатых и четыре управляемых авиационных ракет, из них 60 – сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины. В результате "прилетов" повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Военные Российской Федерации продолжают укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Крыма – укрепляют оборону и охрану объектов водоснабжения до временно оккупированного украинского полуострова. Для охраны Северокрымского канала захватчики дополнительно направили подразделения мобилизованных недавно из краснодарского края.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, пункт управления и состав боеприпасов оккупантов.

Как писали "Комментарии", пресс-секретарь Воздушных Сил Украины Юрий Игнат заявилчто россияне выпускают по Украине ракеты сразу с конвейера. Противник тратит на удары больше запасов, чем может пополнитьПо словам спикера Воздушных Сил Украины, показатель ракетного дефицита в России можно еще усилить, если ввести против врага более жесткие санкции, контролирующие международное сообщество.

Читайте на портале "Комментарии" — боевой генерал назвал главный провал Кремля: Россия больше всего хотела уничтожить в первые дни войны.



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