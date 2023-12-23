На границе с Беларусью была слышна стрельба и взрывы (ВИДЕО)

Украинские военные провели учения на севере нашей страны вблизи границы с Беларусью. Защитники прошли полосу препятствий, отработали штурмы. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Командующий ОС ВСУ отметил, ситуация на территориях у границы с Беларусью спокойная, но для военных это не повод расслабляться. Нужно продолжать оттачивать свои профессиональные навыки и быть готовыми к возможным провокациям.

"В любой момент ситуация может измениться, и украинские воины должны быть готовы дать достойный отпор захватчику", — отметил Сергей Наев.

В рамках учений защитники севера Украины прошли полосу препятствий, отработали штурмы помещений и опорных пунктов, предоставление первичной медицинской помощи и эвакуацию раненых. Это комплекс мер боевой подготовки для подразделений, несущих службу в Северной операционной зоне.

Стоит отметить, что Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, выступает союзником страны-агрессора. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника, оккупанты пытались двигаться на Киев. Кроме того, Путин заявил, что разместит в Беларуси ядерное оружие, а также на белорусских полигонах размещаются российские войска. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе, чтобы не допустить повторения сценария 2022-го года.

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