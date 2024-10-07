На фронте у врага есть три преимущества над Украиной: эксперт раскрыл детали

Несмотря на стойкое сопротивление, оказываемое захватчику наши военные, у россиян до сих пор есть преимущества, как минимум у трех составляющих. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Какие у врага есть преимущества? Конечно, это арифметическое большинство. Мы об этом постоянно говорим: и в технике, и в людях, и в боеприпасах. Это первое. Второе – это авиация, которая, как консервный нож вскрывает украинскую оборону, в частности, активно применяя ФАБы. И третье – это, как говорят наши военные, удары во фланги. То есть, они не лезут прямо лоб в лоб. Они видят, что большая фронтальная оборона Украины в каком-то месте, в какой-то локации, они начинают обходить с юга, с севера, с востока, с запада, слева, справа и бить там, где слабее. Это, если говорить на боксерской терминологии – не просто в табло бить, а бить в висок, в ухо, по печени с разных сторон, для того, чтобы пробить оборону и наши военные говорят, что этот вариант, к сожалению, очень-очень рабочий. И наша оборона действительно очень активно пробивается", – говорит эксперт.

Иван Ступак предполагает, что если россияне будут и дальше пробовать пробивать таким образом нашу оборону, например, в направлении Покровска, то могут быть большие вопросы.

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