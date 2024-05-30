На фронте погиб известный украинский режиссер Константин Петрик

27 мая, во время выполнения боевого задания погиб известный режиссер Константин Петрик. С начала полномасштабного вторжения России, Петрик принял решение защищать родную страну и добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины, где служил командиром взвода.

На войне трагически погиб украинский режиссер Константин Петрик

"Костя погиб во время выполнения боевого задания. Это невосполнимая потеря. Это дыра в душе каждого, кто его знал. Навсегда в строю. Все подробности позже. Сейчас просто вспомните его и всех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу", — написала супруга Анастасия.

Эльдар Магомедов, коллега и друг Петрика, также выразил свои соболезнования в сообществе "Киносоюз", отметив не только военные, но и творческие заслуги Константина.

"27 мая во время выполнения боевого задания Костя героически погиб в ожесточенном бою против российских оккупантов возле поселка Очеретино Донецкой области. У него остался восьмилетний сын", — указал Эльдар.

Перед началом войны Константин Петрик активно трудился в украинском кинематографе, зарекомендовав себя талантливым режиссером. Его работа охватывала известные сериалы, такие как "Ворон и Воробьев", "Плут", "Ангелы", "Братья по крови 2" и "Садовница", которые завоевали сердца зрителей по всей стране.

Напомним, что украинская снайперша со взвода снайперов 53-й ОМБР Екатерина Шинкаренко с позывным "Виски" погибла на войне в Украине. Украинская военная погибла при отражении прорыва врага при выходе войск из Авдеевки.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что на войне в Украине во время выполнения боевой задачи погиб чемпион мира и Европы по паверлифтингу Александр Билоконь. Спортсмен имел звание мастера спорта по богатырским играм, а также ему принадлежал один из рекордов книги рекордов Украины.