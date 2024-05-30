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На фронте погиб известный украинский режиссер Константин Петрик

Украинский режиссер погиб во время выполнения боевого задания

сегодня, 13:20
Автор:
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Черновалова Кристина
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27 мая, во время выполнения боевого задания погиб известный режиссер Константин Петрик. С начала полномасштабного вторжения России, Петрик принял решение защищать родную страну и добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины, где служил командиром взвода.

На фронте погиб известный украинский режиссер Константин Петрик

На войне трагически погиб украинский режиссер Константин Петрик

"Костя погиб во время выполнения боевого задания. Это невосполнимая потеря. Это дыра в душе каждого, кто его знал. Навсегда в строю. Все подробности позже. Сейчас просто вспомните его и всех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу", — написала супруга Анастасия. 

Эльдар Магомедов, коллега и друг Петрика, также выразил свои соболезнования в сообществе "Киносоюз", отметив не только военные, но и творческие заслуги Константина.

"27 мая во время выполнения боевого задания Костя героически погиб в ожесточенном бою против российских оккупантов возле поселка Очеретино Донецкой области. У него остался восьмилетний сын", — указал Эльдар.

Перед началом войны Константин Петрик активно трудился в украинском кинематографе, зарекомендовав себя талантливым режиссером. Его работа охватывала известные сериалы, такие как "Ворон и Воробьев", "Плут", "Ангелы", "Братья по крови 2" и "Садовница", которые завоевали сердца зрителей по всей стране.

Напомним, что украинская снайперша со взвода снайперов 53-й ОМБР Екатерина Шинкаренко с позывным "Виски" погибла на войне в Украине. Украинская военная погибла при отражении прорыва врага при выходе войск из Авдеевки.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что на войне в Украине во время выполнения боевой задачи погиб чемпион мира и Европы по паверлифтингу Александр Билоконь. Спортсмен имел звание мастера спорта по богатырским играм, а также ему принадлежал один из рекордов книги рекордов Украины.



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Источник: https://kino.24tv.ua/ru/fronte-pogib-konstantin-petrik-gde-sluzhil-rezhisser_n2565850
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