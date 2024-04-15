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На войне погибла 30-летняя снайперша Екатерина Шинкаренко

Украинская снайперша Екатерина Шинкаренко погибла на войне в Украине.

сегодня, 09:27
Автор:
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Slava Kot
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Украинская снайперша со взвода снайперов 53-й ОМБР Екатерина Шинкаренко с позывным "Виски" погибла на войне в Украине. Украинская военная погибла при отражении прорыва врага при выходе войск из Авдеевки.

На войне погибла 30-летняя снайперша Екатерина Шинкаренко

Украинская снайперша Екатерина Шинкаренко. Фото из открытых источников

Общественный активист и волонтер Юрий Слобожанский сообщил в Facebook, что снайперша Екатерина Шинкарнеко погибла 22 февраля 2024 года. По его словам, все официальные процедуры закончились 13 апреля, поэтому о смерти украинской военной сообщили только сейчас.

"С грустью сообщаю. Шинкаренко Екатерина Сергеевна, позывной "Виски", Катруся, снайпер взвода снайперов 53й ОМБР, награждена орденом "За мужество" 3 степени, отличием ГШ "Золотой крест" и отличием МОУ "Крест доблести", уроженка и жительница Краматорска — с большой грустью на щите", — написал Юрий Слобожанский.

Волонтер также сообщил, что Екатерина Шинкарнеко погибла при выходе украинских войск из Авдеевки 22 февраля. По словам Слобожанского, ситуация сложилась так, что тела погибших оказались в тылу врага без возможности эвакуации. Но в апреле украинским бойцам удалось унести тела погибших, в том числе и Екатерины Шинкаренко. Украинскую снайпершу похоронят в городе Острог.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что на войне в Украине во время выполнения боевой задачи погиб чемпион мира и Европы по паверлифтингу Александр Билоконь. Спортсмен имел звание мастера спорта по богатырским играм, а также ему принадлежал один из рекордов книги рекордов Украины.

Также "Комментарии" писали о гибели 23-летнего украинского пилота на войне.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0K3nrW5zYhtDCTiKp5QBWsxx5RsnnyFBU3Za2bbBQMosUMFg5CfCsxCybv7Kpzbjnl&id=100008038956246
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