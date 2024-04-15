На войне погибла 30-летняя снайперша Екатерина Шинкаренко

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Slava Kot
Украинская снайперша со взвода снайперов 53-й ОМБР Екатерина Шинкаренко с позывным "Виски" погибла на войне в Украине. Украинская военная погибла при отражении прорыва врага при выходе войск из Авдеевки.
Украинская снайперша Екатерина Шинкаренко. Фото из открытых источников
Общественный активист и волонтер Юрий Слобожанский сообщил в Facebook, что снайперша Екатерина Шинкарнеко погибла 22 февраля 2024 года. По его словам, все официальные процедуры закончились 13 апреля, поэтому о смерти украинской военной сообщили только сейчас.
Волонтер также сообщил, что Екатерина Шинкарнеко погибла при выходе украинских войск из Авдеевки 22 февраля. По словам Слобожанского, ситуация сложилась так, что тела погибших оказались в тылу врага без возможности эвакуации. Но в апреле украинским бойцам удалось унести тела погибших, в том числе и Екатерины Шинкаренко. Украинскую снайпершу похоронят в городе Острог.
Ранее портал "Комментарии" сообщали, что на войне в Украине во время выполнения боевой задачи погиб чемпион мира и Европы по паверлифтингу Александр Билоконь. Спортсмен имел звание мастера спорта по богатырским играм, а также ему принадлежал один из рекордов книги рекордов Украины.
Также "Комментарии" писали о гибели 23-летнего украинского пилота на войне.
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