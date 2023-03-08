На фронте будет еще больше гаубиц Krab: какая страна дала свое согласие

Правительство Южной Кореи в прошлом году дало свое согласие на экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab, которые сделаны из южнокорейских компонентов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление, которое сделал представитель министерства обороны Ким Хён Чхоль в интервью агентству "Reuters".

Гаубица Krab. Фото из открытых источников

Это заявление есть первым подтверждением того, что Южная Корея официально согласилась хотя бы косвенно поставлять Украине компоненты вооружений для ее войны против России.

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Официальные лица Сеула ранее отказывались давать комментарии относительно компонентов Krab, что вызвало слухи о том, дала ли Южная Корея официальное согласие и не нарушила ли Польша международные нормы, решив поставлять гаубицы Украине.

Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу шасси гаубицы южнокорейского производства, сказал Ким Хён Чхоль, директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества.

"Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA... затем приняли решение выдать лицензию на экспорт из Польши", — заявил он.

При этом Ким подчеркнул, что позиция правительства заключается в том, чтобы не передавать системы вооружения Украине.

Производимая польской компанией Huta Stalowa Wola, самоходная гаубица Krab представляет собой сочетание южнокорейского шасси K9 Thunder, британской башни BAE Systems, французской 155-мм пушки Nexter Systems и польской системы управления огнем.

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