На фоне боев в Курской области военный заметил тотальную разницу между украинцами и россиянами

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Slava Kot
Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сравнил реакцию украинцев во время полномасштабного вторжения России в 2022 году и россиян во время украинского наступления на Курскую область. По его словам, он заметил тотальную разницу в менталитете людей проживающих в двух страна.
Военный о разнице между украинцами и россиянами. Фото из открытых источников
Украинский военный указывает, когда Россия напала, то у украинцев вырос уровень национального сознания, единства и готовности встать на защиту страны.
Когда украинские военные взяли под контроль населенные пункты в Курской области, россияне проявили себя совсем по-другому.
По его словам, россияне себя показали как "стадо без идеи, национального духа, чести и достоинства".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, который показал, поддерживают ли украинцы бои в Курской области на территории России.
Также "Комментарии" писали о том, сможет ли захват украинскими силами части Курской области заставить Россию пойти на обмен территориями.
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