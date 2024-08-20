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На фоне боев в Курской области военный заметил тотальную разницу между украинцами и россиянами

Бои в Курской области показали, что россиянам безразлично свое государство, напротив украинцам, которые стали на защиту страны во время полномасштабного вторжения России.

сегодня, 10:05
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Slava Kot

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сравнил реакцию украинцев во время полномасштабного вторжения России в 2022 году и россиян во время украинского наступления на Курскую область. По его словам, он заметил тотальную разницу в менталитете людей проживающих в двух страна.

На фоне боев в Курской области военный заметил тотальную разницу между украинцами и россиянами

Военный о разнице между украинцами и россиянами. Фото из открытых источников

Украинский военный указывает, когда Россия напала, то у украинцев вырос уровень национального сознания, единства и готовности встать на защиту страны.

"Когда в 2022-м п*дарня пришла на наши земли, мы наблюдали нереальный подъем национального единства, все, кто мог принимали участие в мероприятиях, направленные на поддержку обороноспособности государства: огромные очереди под ТЦК, гуманитарная помощь, люди готовы были отдать последнее на ВСУ и тд", — говорит военный.

Когда украинские военные взяли под контроль населенные пункты в Курской области, россияне проявили себя совсем по-другому.

"А вот когда в 2024-м мы начали спецоперацию на Курщине – у них просто давали по педалям все, кто мог, даже армия. Всем было насрать на своих земляков, на свой дом, свою недодержу; что здесь говорить, они уже говорят, что нужно разбомбить КуНР. Мародерство тоже зашкаливает", — подчеркнул офицер.

По его словам, россияне себя показали как "стадо без идеи, национального духа, чести и достоинства".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, который показал, поддерживают ли украинцы бои в Курской области на территории России.

Также "Комментарии" писали о том, сможет ли захват украинскими силами части Курской области заставить Россию пойти на обмен территориями.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/3530
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