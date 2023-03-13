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На Донецк сбросили бомбу

И она не украинская

сегодня, 11:04
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Автор:

Константин Куликов

250-килограммовая бомба упала на Донецк и не сдетонировала. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

На Донецк сбросили бомбу

Напередодні рашисти нахвалялися новою бомбою-планером

"Россия снова бомбит Донецк — но снова будет врать об обстреле ВСУ. Российские каналы сообщили о сброшенной на улице Донецка авиационной бомбе, вероятно, калибра 250 кг, переработанного в планируемый управляемый боеприпас, — написал Бутусов в своем телеграмм-канале. — В бомбу встроена спутниковая система наведения и приделаны крылья, что позволяет сбрасывать ее с больших расстояний, вне зоны действия украинского ПВО, и довольно точно по сравнению с обычными российскими неуправляемыми бомбами, но в очередной раз бомба упала на территорию, которую оккупанты пока контролируют. Уже неоднократно во время войны и баллистические ракеты, и разные бомбы, и снаряды падали на захваченной россиянами земле, в населенных пунктах, однако российская пропаганда эти факты умалчивает, выдавая любые падения боеприпасов за украинские обстрелы. В данном случае, такие бомбы производятся только в РФ, так что обвинить украинцев не удастся."


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Журналист также обращает внимание на то, что бомба не сработала, что может характеризовать российское оружие как ненадежное.

Напомним, что накануне рашисты хвастались новой полуторатонной бомбой-планером, которую собирались использовать против защитников Авдеевки. Цель использования нового мощного боеприпаса – уничтожение укреплений украинских защитников, но таким образом, чтобы не попадать в зону поражения украинского ПВО. Для этого рашисты сбрасывают бомбу в 40 километрах от линии фронта, а она планирует до своей цели.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины погибшему воину. А российские войска могут оказаться в ловушке.




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