На Донбассе сразу в нескольких городах огромные взрывы, бушуют пожары (ВИДЕО)

Ночь в тылу врага на оккупированной части Донбасса прошла неспокойно. Серия взрывов была слышна в ряде городов Луганской и Донецкой областей. До сих пор в огне склады боеприпасов и шахта во временно оккупированном Донецке – местные жители слышат детонацию припасов и видят зарево огня. Как передает портал "Комментарии", видео с последствиями взрывов опубликовали в Telegram-канале "Типичный Донецк".

Взрыв на складе с боеприпасами. Фото: из открытых источников

Перечень городов, где местные зафиксировали хлопки, а потом и взрывы впечатляет: Алчевск, Торез, Харцызск, Шахтерск, Кировск, Иловайск, Торезе. Обращает на себя тот факт, что линия фронта по этих городах не проходит, но зато в этих городах оккупанты сосредоточили большие склады с боеприпасами для массированного наступления ан востоке Украины.

Больше всего громыхало в Шахтерске, где из-за пожаров и взрывов даже объявили эвакуацию, пока что только в пределах города. Жителей города просят переезжать из одного района в другой.

Местные жители временно оккупированного Донбасса в соцсетях жалуются, что в городах и селах стало очень неспокойно и шумно. Некоторые жители ОРДЛО пишут, что им страшно, другие просят Россию остановить полномасштабную войну.

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