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На Донбассе не только защищаемся: стало известно, где ВСУ отбили позиции

"Азов" показал кадры с только что отбитых позиций вблизи Тернов

сегодня, 14:48
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Кравцев Сергей
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Украинским военным удалось отбросить оккупантов от Тернов и Ямполевки Донецкой области. В частности, ВСУ отбили позиции вблизи села. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Азов" у себя в Телеграмм.

На Донбассе не только защищаемся: стало известно, где ВСУ отбили позиции

ВСУ. Фото: из открытых источников

"В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны откинули врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на освобожденных позициях", — говорится в сообщении.

Как отмечают военные, части оккупантов понесли тяжелые потери: техника уничтожалась десятками, личный состав – сотнями.

"Азов" показал видео только что отбитых позиций вблизи Тернов, где российские военные штурмуют потерянные окопы, действуя хаотично и без всякого плана.

В частности, на кадрах, записанных на экшн-камеру бойца 12-й бригады специального назначения "Азов", ликвидация оккупанта на подступах к недавно отбитым Силами обороны позициям.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники сумели отвоевать позиции на севере Харьковской области, продвинувшись в центральной части Волчанска. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – потери российской оккупационной армии в Украине в мае существенно выросли, учитывая наступление на севере Харьковской области, достигнув в среднем более 1000 убитыми и ранеными. Об этом пишет "The New York Times", со ссылкой на данные разведки США и НАТО.

Ранее "Комментарии" информировали – Шольц назвал потери России на войне в Украине.




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Источник: https://t.me/azov_media/5852
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