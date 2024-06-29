На Донбассе не только защищаемся: стало известно, где ВСУ отбили позиции

Украинским военным удалось отбросить оккупантов от Тернов и Ямполевки Донецкой области. В частности, ВСУ отбили позиции вблизи села. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Азов" у себя в Телеграмм.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны откинули врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на освобожденных позициях", — говорится в сообщении.

Как отмечают военные, части оккупантов понесли тяжелые потери: техника уничтожалась десятками, личный состав – сотнями.

"Азов" показал видео только что отбитых позиций вблизи Тернов, где российские военные штурмуют потерянные окопы, действуя хаотично и без всякого плана.

В частности, на кадрах, записанных на экшн-камеру бойца 12-й бригады специального назначения "Азов", ликвидация оккупанта на подступах к недавно отбитым Силами обороны позициям.

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