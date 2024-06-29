На Донбассе не только защищаемся: стало известно, где ВСУ отбили позиции

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинским военным удалось отбросить оккупантов от Тернов и Ямполевки Донецкой области. В частности, ВСУ отбили позиции вблизи села. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Азов" у себя в Телеграмм.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Как отмечают военные, части оккупантов понесли тяжелые потери: техника уничтожалась десятками, личный состав – сотнями.
"Азов" показал видео только что отбитых позиций вблизи Тернов, где российские военные штурмуют потерянные окопы, действуя хаотично и без всякого плана.
В частности, на кадрах, записанных на экшн-камеру бойца 12-й бригады специального назначения "Азов", ликвидация оккупанта на подступах к недавно отбитым Силами обороны позициям.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники сумели отвоевать позиции на севере Харьковской области, продвинувшись в центральной части Волчанска. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Также издание "Комментарии" сообщало – потери российской оккупационной армии в Украине в мае существенно выросли, учитывая наступление на севере Харьковской области, достигнув в среднем более 1000 убитыми и ранеными. Об этом пишет "The New York Times", со ссылкой на данные разведки США и НАТО.
Ранее "Комментарии" информировали – Шольц назвал потери России на войне в Украине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!