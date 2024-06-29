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Что происходит в Волчанске: какие территории отвоевали ВСУ

У ВСУ есть продвижение в полуразрушенном Волчанске

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники сумели отвоевать позиции на севере Харьковской области, продвинувшись в центральной части Волчанска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Что происходит в Волчанске: какие территории отвоевали ВСУ

Бои за Волчанск. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, продвижение украинцев подтвердил командир беспилотного батальона, действующего на Харьковском направлении. Военный заявил, что ситуация на севере Харьковской области стабилизировалась, а российские войска не достигли никакого значительного прогресса с 12 июня.

РФ на этом направлении применяет плохо укомплектованные штурмовые подразделения и регулярные войска. Оккупанты быстро пополняют свои потери в этом районе. Кроме того, россияне пытаются дистанционно минировать территорию на этом направлении.

Также эксперты ISW прокомментировали информацию о том, что российские войска могли потерять почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду на харьковском направлении, в частности, из-за отказа личного состава воевать. Аналитики считают, что заявление преувеличено, ведь доказательств нет.

11 июня в ISW зафиксировали сообщение о том, что части российской 83-й бригады действовали вблизи Часов Яра. "Бригада, вероятно, понесла значительные потери на Харьковщине, что сделало ее небоеспособной, но вряд ли это привело к полному ее уничтожению.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) рассказали, зачем российский диктатор Владимир Путин заговорил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности, почему вновь в ход пошел ядерный шантаж.

Также издание "Комментарии" сообщало – Беларусь заявила, что развернула на границе с Украиной батальон РСЗО: что говорят в Институте изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-28-2024
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