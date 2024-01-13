На Банковой ответили, появятся ли британские военные в Украине

В рамках соглашения с Великобританией в случае любой агрессии Украина может получить помощь техникой, но британские военные воевать за нашу страну не будут. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Британские военные. Фото: из открытых источников

"Это соглашение заключено на 10 лет, и помощь Британии в сфере безопасности будет продолжаться весь этот период. О солдатах речь не идет, но мы не просто можем запросить количество техники, а мы уверены, что мы ее получим", – отметил замглавы ОП.

Он уточнил, что гарантии безопасности – это также санкции, это конкретная финпомощь, это даже помощь на восстановление Украины после победы, это замораживание российских активов и использование их в пользу Украины. Это британские гарантии компаниям, которые передвигаются по морским коридорам, в том числе по тем, которые образовала Украина. Очень большое и комплексное соглашение.

Чиновник уточнил, что одним из аспектов, которому посвящен отдельный раздел в документе, является военно-промышленное сотрудничество.

"Действительно, пора переходить от этапа только поставки Украине оружия — что безусловно, важно, нужно и оно будет продолжаться, — к этапу совместного производства такого оружия. На это тоже предусмотрены соответствующие средства", – высказался Игорь Жовква.

Отвечая на вопрос о том, что будет с соглашением и предусмотренным им финансированием, если Украина вступит в НАТО раньше, чем через 10 лет, Игорь Жовква сказал, что этот момент очень четко отражен в документе.

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