На Банковой ответили, появятся ли британские военные в Украине

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Кравцев Сергей
В рамках соглашения с Великобританией в случае любой агрессии Украина может получить помощь техникой, но британские военные воевать за нашу страну не будут. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.
Британские военные. Фото: из открытых источников
Он уточнил, что гарантии безопасности – это также санкции, это конкретная финпомощь, это даже помощь на восстановление Украины после победы, это замораживание российских активов и использование их в пользу Украины. Это британские гарантии компаниям, которые передвигаются по морским коридорам, в том числе по тем, которые образовала Украина. Очень большое и комплексное соглашение.
Чиновник уточнил, что одним из аспектов, которому посвящен отдельный раздел в документе, является военно-промышленное сотрудничество.
Отвечая на вопрос о том, что будет с соглашением и предусмотренным им финансированием, если Украина вступит в НАТО раньше, чем через 10 лет, Игорь Жовква сказал, что этот момент очень четко отражен в документе.
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