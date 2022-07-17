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На Банковой отреагировали на приказ Путина захватить Харьков

В Офисе президента напомнили, что есть только один путь закончить войну - выполнить условия Украины

сегодня, 15:32 comments1112
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия имеет только один реальный план – убивать и разрушать, сжигать украинские территории, не имея реальной возможности их захватить. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

На Банковой отреагировали на приказ Путина захватить Харьков

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы Офиса президента решил озвучить реакцию на активно распространяющийся отчет Института изучения войны (ISW), где говорится о том, что в Кремле не отказались от желаний оккупировать не только Донбасс и юг Украины, но и взять под контроль один из промышленных центров страны – Харьков. Американские аналитики высказали предположение, что президент РФ Путин отдал приказ военным оккупировать всю Харьковскую область.                                                                                       

На такие предположения Михаил Подоляк отметил, что он видит только один возможный вариант, как выйти из тупиковой ситуации – это прекратить войну, но перед этим Россия должны вывести все свои войска из украинской территории.

По словам советника главы ОП, любой другой путь – это путь к бесконечной войне с обстрелами и угрозами новых аннексий. 

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в интервью изданию "Комментарии" поделились прогнозами и возможными вариантами развития событий в российско-украинской войне, учитывая новое сообщения Института изучения войны о желании Путина оккупировать Харьков.

Также издание "Комментарии" сообщало - в российской армии начинается хаос и паника: оккупанты бегут с войны целыми ротами (аудиоперехват разведки).




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1548632260143976448
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