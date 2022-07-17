На Банковой отреагировали на приказ Путина захватить Харьков

Россия имеет только один реальный план – убивать и разрушать, сжигать украинские территории, не имея реальной возможности их захватить. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы Офиса президента решил озвучить реакцию на активно распространяющийся отчет Института изучения войны (ISW), где говорится о том, что в Кремле не отказались от желаний оккупировать не только Донбасс и юг Украины, но и взять под контроль один из промышленных центров страны – Харьков. Американские аналитики высказали предположение, что президент РФ Путин отдал приказ военным оккупировать всю Харьковскую область.

На такие предположения Михаил Подоляк отметил, что он видит только один возможный вариант, как выйти из тупиковой ситуации – это прекратить войну, но перед этим Россия должны вывести все свои войска из украинской территории.

По словам советника главы ОП, любой другой путь – это путь к бесконечной войне с обстрелами и угрозами новых аннексий.

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