На Банковой объяснили, почему Украина никогда не пойдет на капитуляцию в обмен на свет

Украина и дальше будет работать с западными союзниками в необходимости более быстрого предоставления вооружения, которое бы защитило от российского терроризма. Потому что Киев не готов обсуждать на переговорах свою капитуляцию в обмен на свет. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Когда ведем переговоры, когда разговариваем с кем-то на разных площадках, мы говорим: "Знаете, вы все равно нам это дадите, в любом случае. Потому что вы не сможете смотреть, как люди "геноцидят" других людей. В таком количестве и так демонстративно. Вы все равно передадите нам ракеты ATACMS, вы все равно передадите нам бронетехнику: Leopard или Abrams — любую бронетехнику", — отметил советник главы Офиса президента.

Он добавил, Украина объясняет необходимость более быстрого снабжения вооружений и партнеры это понимают, но "еще не могут перейти из-за этого ключевого страха — страх войны как таковой, мы как в разных пространствах находимся".

Михаил Подоляк отметил, нельзя проиграть войну, и Украина никогда не согласиться на то, чтобы обменять свой суверенитет на свет или какие-то другие человеческие блага. Киеву нужно как можно больше систем ПРО, потому что нужно защитить небо. Только так можно уменьшить количество фото, на которых смерти людей в 21 веке, которые находились в мирном городе Киеве или мирном городе Виннице.

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