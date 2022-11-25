На Банковой объяснили, почему Украина никогда не пойдет на капитуляцию в обмен на свет

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Кравцев Сергей
Украина и дальше будет работать с западными союзниками в необходимости более быстрого предоставления вооружения, которое бы защитило от российского терроризма. Потому что Киев не готов обсуждать на переговорах свою капитуляцию в обмен на свет. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".
Офис президента. Фото: Украинская правда
Он добавил, Украина объясняет необходимость более быстрого снабжения вооружений и партнеры это понимают, но "еще не могут перейти из-за этого ключевого страха — страх войны как таковой, мы как в разных пространствах находимся".
Михаил Подоляк отметил, нельзя проиграть войну, и Украина никогда не согласиться на то, чтобы обменять свой суверенитет на свет или какие-то другие человеческие блага. Киеву нужно как можно больше систем ПРО, потому что нужно защитить небо. Только так можно уменьшить количество фото, на которых смерти людей в 21 веке, которые находились в мирном городе Киеве или мирном городе Виннице.
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