Мы сейчас не в лучшем положении: в Третьей штурмовой шокировали информацией с фронта

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Кравцев Сергей
Российский оккупационные войска достигли продвижения на важных участках фронта. Ситуация складывается так, что военные действия могут приблизиться к крупным городам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Telegram сделал замкомандира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный заявил, что динамика войны сейчас очень высокая, а враг только наращивает темпы. Зато украинские подразделения истощаются — без ротаций и нормальной замены.
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Также издание "Комментарии" сообщало – прекращение огня в Украине может привести к большему вреду, чем пользы. В тех реалиях, которые складываются сегодня, такое перемирие только подбодрит российского диктатора Владимира Путина, ослабит Украину и заложит фундамент для новых военных действий. Западу должен поработать для того, чтобы найти лучший план. Об этом пишет "Bloomberg".
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