Мы сейчас не в лучшем положении: в Третьей штурмовой шокировали информацией с фронта

Российский оккупационные войска достигли продвижения на важных участках фронта. Ситуация складывается так, что военные действия могут приблизиться к крупным городам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Telegram сделал замкомандира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Все уже вроде привыкли к новостям о продвижении российских войск, "где-то там на Востоке". Ну двигаются — и пусть двигаются себе, не так страшно. Но они уже до Покровска додвинулись, а дальше другие города. В том числе крупные города с сотнями тысяч людей", — отметил Жорин.

Военный заявил, что динамика войны сейчас очень высокая, а враг только наращивает темпы. Зато украинские подразделения истощаются — без ротаций и нормальной замены.

"Украинскому обществу нужно проснуться. Не хочется никого пугать, но мы сейчас не в лучшем положении. Чтобы все это вывезти — надо действовать, а не ждать и мечтать. И что очень важно — перестать верить в сказки о мгновенной победе и мире, который кто-то за нас сделает", — добавил Жорин.

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Также издание "Комментарии" сообщало – прекращение огня в Украине может привести к большему вреду, чем пользы. В тех реалиях, которые складываются сегодня, такое перемирие только подбодрит российского диктатора Владимира Путина, ослабит Украину и заложит фундамент для новых военных действий. Западу должен поработать для того, чтобы найти лучший план. Об этом пишет "Bloomberg".



