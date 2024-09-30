Совсем недавно стало известно, что на войне в Украине погиб известный украинский артист Артем Ковбасинский, а ныне пришло печальное известие о гибели 29-летнего бывшего ирландского солдата Роберта Дигена. И возможность смерти на фронте, по словам некоторых экспертов, с каждым днем увеличивается в разы. Так происходит, в том числе, из-за нерешительности западных союзников. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Диген был убит 19 сентября в районе Купянска, недалеко от Харькова. В материале отмечается, что ирландский доброволец прикрывал уход своих собратьев из подразделения "Стугна", когда был застрелен во время ожесточенного ближнего боя. Его тело до сих пор не найдено.

СМИ уточняет, что Роберт стал пятым ирландцем, погибшим в Украине. В то время как правительства США и Европы продолжают обсуждать, следует ли отправлять в Украину дальнобойные ракеты, тяжелые артиллерийские системы и другое жизненно необходимое оборудование, продолжают гибнуть люди, подчеркивают в материале.

Эта нерешительность приводит к жертвам, предупреждает аналитик по обороне Деклан Пауэр.

"Роберт Диген был убит, пытаясь защитить своих товарищей во время их отступления. В других ситуациях у них была бы поддержка с воздуха или артиллерийская поддержка, чтобы прикрыть это отступление. Украине нужно больше оборудования и поддержки, чтобы предотвратить больше смертей, подобных гибели Дигена ", – говорит аналитик.

Бывший премьер-министр Ирландии Мартин Михол заявил, что людям, не имеющим никакой военной подготовки, не нужно отправляться на войну в Украину. Издание сообщает, что более 50% пехотинцев получают ранения или погибают в течение нескольких дней после попадания на фронт.

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