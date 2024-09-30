СМИ узнали, чем может закончиться для Украины прекращение огня и перемирие

Прекращение огня в Украине может привести к большему вреду, чем пользы. В тех реалиях, которые складываются сегодня, такое перемирие только подбодрит российского диктатора Владимира Путина, ослабит Украину и заложит фундамент для новых военных действий. Западу должен поработать для того, чтобы найти лучший план. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что детали "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского не обнародованы, его основная идея не изменилась: только сильная Украина может заставить Путина сесть за стол переговоров.

Издание отмечает, что это отчасти правда. Пока российский диктатор Владимир Путин уверен, что сможет выдержать поддержку Украины со стороны Запада, его война на истощение будет продолжаться. Ключевым вопросом остается, как изменить его стратегию.

"Bloomberg" пишет, Путин время от времени показывал готовность к переговорам, но его ультимативные условия, в частности отказ Украины от претензий на четыре аннексированных региона и Крым, а также от стремления к вступлению в НАТО, свидетельствуют о его неискренности. Вся экономика России мобилизована на войну, Кремль продолжает покупать оружие у стран-изгоев, а цель Путина остается неизменной: оккупировать всю Украину.

Авторы материала считают, что перемирие создает значительные риски для Украины. Пауза в боевых действиях даст стране-агрессору возможность набрать новые силы, восстановить потери, восполнить недостаток оружия и исправить тактические недостатки. Путин, скорее всего, использует эту паузу для подготовки к новым атакам, как это уже было после вторжения в 2014 году.

"Bloomberg" подчеркивает, эта угроза усиливается тем, что прекращение огня может привести к тому, что международная поддержка Украины существенно уменьшится. Ведь среди западных союзников уже идут разговоры, чтобы уменьшить финансовую помощь, и некоторые, как Германия, закладывают сокращение в следующем бюджете. Перемирие может предоставить им удобное оправдание.

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