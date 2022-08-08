«Мы получим продолжение войны»: у Зеленского рассказали, почему переговоры с РФ невозможны

Многие задаются вопросом, почему нет переговоров между Россией и Украиной? Ответ на этот вопрос простой – потому что невозможно найти точку консенсуса. Если даже представить, что стороны сели за стол переговоров, то аппетиты России возросли и спустя некоторое время снова возобновилась бы война. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию El Pais заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

По словам советника главы ОП, для Москвы важно, чтобы те территории, которые ей удалось захватить, остались за Россией. Для Украины такая позиция неприемлема. Если говорить о том, что Россия и Украина сели за стол переговоров, то сегодня Москва потребует, чтобы Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области отошли России. Такое требование будет означать, что аппетиты Кремля возрастут и через некоторое время снова мир увидит еще более ожесточенную войну. Михаил Подоляк прогнозирует, что затем Россия станет ещё более агрессивной на европейском рынке и возникнет полный хаос. Европе придётся ещё больше заплатить за такое поведение России.

Подоляк считает, что, если Европа хочет восстановить довоенную Украину, необходимо, чтобы мы и тактически переиграли Россию. Только тогда Европа сможет вернуться к мирной жизни.

Михаил Подоляк подчеркнул, если останется хотя бы какой-то нерешённый вопрос с Россией, то в дальнейшем из этого очага может снова возобновится война, которая в итоге будет без конца.

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