Мы обманули весь российский флот: в ГУР рассказали об уникальной спецоперации в Черном море

Командир с позывным "Пеин", руководивший группой спецназовцев ГУР МО, рассказал, как Украине удалось вернуть контроль над так называемыми "вышками Бойко". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ТСН.



Украинские военные на платформе в Черном море. Фото: ГУР

"Пеин" говорит, что украинская разведка готовила спецоперацию около двух месяцев. А для захвата "вышек Бойко" использовали надувную лодку, ведь она более маневровая и менее видимая для россиян.

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"Мы понимали, что это может быть путешествие в одну сторону, ведь не боится только дурак и покойник", — сказал об опасности спецоперации "Пеин".

Когда украинские бойцы приплыли к одной из платформ и начали пришвартовываться, столкнулись с российским боевым самолетом, который начал обстреливать лодку. Спецназовцы начали стрелять в ответ и повредили задымившийся самолет, который начал улетать с позиций. По его словам, если бы снаряд с самолета попал в лодку, все могли бы погыбнуть.

Командир группы поделился, что во время захвата "вышек" украинцы также получили трофеи, в частности, это касается системы "Нева", которая поможет лучше разобраться с российскими технологиями. В целом "Пеин" указывает, что россияне получили "болезненный удар" по своему влиянию в Черном море.

"Мы очень сильно ограничили россиянам действия в акватории Черного моря, а именно в акватории острова Змеиный. Мы отодвинули их к берегам Крыма", — заключает командир группы и добавляет, что "мы обманули весь русский флот".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГУР провели удачную спецоперацию и смогли вернуть под контроль Украины объекты, оккупированные Россией с 2015 года.

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