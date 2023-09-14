logo

BTC/USD

26526.86

ETH/USD

1626.52

LTC/USD

62.77

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мы обманули весь российский флот: в ГУР рассказали об уникальной спецоперации в Черном море
commentss НОВОСТИ Все новости

Мы обманули весь российский флот: в ГУР рассказали об уникальной спецоперации в Черном море

Спецназовец Главного управления разведки раскрыл детали недавней операции против российских сил.

сегодня, 12:27
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Командир с позывным "Пеин", руководивший группой спецназовцев ГУР МО, рассказал, как Украине удалось вернуть контроль над так называемыми "вышками Бойко". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ТСН.

Мы обманули весь российский флот: в ГУР рассказали об уникальной спецоперации в Черном море

Украинские военные на платформе в Черном море. Фото: ГУР

"Пеин" говорит, что украинская разведка готовила спецоперацию около двух месяцев. А для захвата "вышек Бойко" использовали надувную лодку, ведь она более маневровая и менее видимая для россиян. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы понимали, что это может быть путешествие в одну сторону, ведь не боится только дурак и покойник", — сказал об опасности спецоперации "Пеин".

Когда украинские бойцы приплыли к одной из платформ и начали пришвартовываться, столкнулись с российским боевым самолетом, который начал обстреливать лодку. Спецназовцы начали стрелять в ответ и повредили задымившийся самолет, который начал улетать с позиций. По его словам, если бы снаряд с самолета попал в лодку, все могли бы погыбнуть.

Командир группы поделился, что во время захвата "вышек" украинцы также получили трофеи, в частности, это касается системы "Нева", которая поможет лучше разобраться с российскими технологиями. В целом "Пеин" указывает, что россияне получили "болезненный удар" по своему влиянию в Черном море.

"Мы очень сильно ограничили россиянам действия в акватории Черного моря, а именно в акватории острова Змеиный. Мы отодвинули их к берегам Крыма", — заключает командир группы и добавляет, что "мы обманули весь русский флот".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГУР провели удачную спецоперацию и смогли вернуть под контроль Украины объекты, оккупированные Россией с 2015 года.

Также "Комментарии" писали о главе ГУР Кирилле Буданове, который заявил, что война с Россией не будет длительной



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/video/video-novini/obdurili-ves-rosiyskiy-flot-specpriznachenci-gur-pro-detali-zvilnennya-vishok-boyka.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!