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"Мы их сожрем": Арестович поделился прогнозом о ходе наступления ВСУ

Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен в том, что ВСУ в Запорожскйо области "дойдут до моря"

сегодня, 20:34
Автор:
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Константин Куликов
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Алексей Арестович известный своим прогнозом весны 2022 года об окончании войны через "две-три недели" поделился своим виденьем хода украинского контрнаступленья на Юге, в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщают "Комментарии".

"Мы их сожрем": Арестович поделился прогнозом о ходе наступления ВСУ

Арестович верит в победу ВСУ

По его мнению, украинское командование последовательно демонстрировало более высокий уровень тактического и стратегического военного искусства по сравнению со своими российскими визави — во время Киевской, Харьковской и Херсонской операций командование ВСУ переигрывало россиян. Поэтому, уверен Арестович, и в Запорожской области, и в Донецкой ВСУ переиграют армию России.


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Как утверждает Арестович, основное сражение развернется даже не за выход к Азовскому морю, а за "карту железных дорог" — важные железнодорожные узлы, по которым снабжается оккупационная армия. Например, за Волноваху.

"Мы их сожрем, сомнем и доедим где-нибудь к октябрю-ноябрю, — говорит Арестович об оккупационных войсках на Юге Украине в интервью российской либеральной блогерше Юлии Латыниной. — Напоминаю, что Херсон мы взяли в ноябре". 

Сейчас, по мнению популярного блоггера, военно-политическое руководство Украины реализует три задачи на юге – физическое уничтожение сил противника, пробитие коридора до моря, с перерезанием сухопутного коридора в Крым и сохранение боеспособности нашей армии.

"Их ждет сюрприз всей их жизни, в отношении наших "последних резервов", — говорит Арестович о многочисленных заявлениях российских СМИ об исчерпании стратегического резерва ВСУ.

Тем временем, в Польше проведут референдум: "Они хотят, чтобы насиловали женщин".

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Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:45

Молодець, вміє всиляти надію бадьорими прогнозами, хоч і не реальними. От голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що "Наступ ЗСУ буде довгим і повільним". Правда все (цивільне) тіло України стікає кров'ю; життя обмежено як у КНДР; окуповані мешканці страждають і асимілюються; бажаючих залишитись у ЄС більшає; безлад, занепад і розкрадання країни більшає; перспектива країни згасає; її відставання і перетворення на Сирію, Афганістан все ближче; корумповані будут користуватись владою нескінченно; ... і роки йдуть та йдуть. Але те дрібнички.


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