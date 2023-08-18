"Мы их сожрем": Арестович поделился прогнозом о ходе наступления ВСУ

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Константин Куликов
Алексей Арестович известный своим прогнозом весны 2022 года об окончании войны через "две-три недели" поделился своим виденьем хода украинского контрнаступленья на Юге, в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщают "Комментарии".
Арестович верит в победу ВСУ
По его мнению, украинское командование последовательно демонстрировало более высокий уровень тактического и стратегического военного искусства по сравнению со своими российскими визави — во время Киевской, Харьковской и Херсонской операций командование ВСУ переигрывало россиян. Поэтому, уверен Арестович, и в Запорожской области, и в Донецкой ВСУ переиграют армию России.
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Как утверждает Арестович, основное сражение развернется даже не за выход к Азовскому морю, а за "карту железных дорог" — важные железнодорожные узлы, по которым снабжается оккупационная армия. Например, за Волноваху.
"Мы их сожрем, сомнем и доедим где-нибудь к октябрю-ноябрю, — говорит Арестович об оккупационных войсках на Юге Украине в интервью российской либеральной блогерше Юлии Латыниной. — Напоминаю, что Херсон мы взяли в ноябре".
Сейчас, по мнению популярного блоггера, военно-политическое руководство Украины реализует три задачи на юге – физическое уничтожение сил противника, пробитие коридора до моря, с перерезанием сухопутного коридора в Крым и сохранение боеспособности нашей армии.
"Их ждет сюрприз всей их жизни, в отношении наших "последних резервов", — говорит Арестович о многочисленных заявлениях российских СМИ об исчерпании стратегического резерва ВСУ.
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