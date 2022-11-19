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Мы идем до конца: в Минобороны Украины дали прогноз, когда реально закончить войну и освободить Крым

В Минобороны Украины считают, что война в Украине может закончиться уже весной 2023 года

сегодня, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В Минобороны Украины есть оптимистический прогноз, который основывается на том, что происходит сейчас на фронте. Уже к началу зиму украинские военные могут установить контроль над ранее аннексированным Крымом. Война в таком случае может закончиться уже весной следующего года. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на слова замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова в интервью "Sky News".

Мы идем до конца: в Минобороны Украины дали прогноз, когда реально закончить войну и освободить Крым

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Гаврилов считает, что украинским силам реально деоккупировать Крым уже к концу декабря. 

Замминистра обороны Украины также высказался о теме переговоров между Украиной и Россией. По мнению военного, политики могут долго рассуждать на эту тему, но у ВСУ есть одно убеждение – переговоры возможны только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. до этого времени все рассуждения о переговорах – просто болтовня. 

"Внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий лежит на столе. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли, и все знают, что любая задержка или заморожен конфликт — это лишь продолжение этой войны против существования Украины как нации", — подчеркнул Владимир Гаврилов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента отреагировали на разговоры о тайных переговорах Запада с Путиным. .

Также издание "Комментарии" писало – что значит приговор Окружного суда Гааги в Нидерландах, который постановил, что пассажирский "Боинг" (рейс МН17, почти 300 человек на борту) был уничтожен в июле 2014-го российской системой "Бук", а выстрел производился с временно оккупированной части Донецкой области? О чём говорит реакция российской стороны? Есть ли шанс призвать страну-агрессора к реальной ответственности за это и прочие злодеяния? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-nato-poland-missile-article-4-article-5-putin-12541713?postid=4897852#liveblog-body
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