Мы идем до конца: в Минобороны Украины дали прогноз, когда реально закончить войну и освободить Крым

В Минобороны Украины есть оптимистический прогноз, который основывается на том, что происходит сейчас на фронте. Уже к началу зиму украинские военные могут установить контроль над ранее аннексированным Крымом. Война в таком случае может закончиться уже весной следующего года. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на слова замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова в интервью "Sky News".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Гаврилов считает, что украинским силам реально деоккупировать Крым уже к концу декабря.

Замминистра обороны Украины также высказался о теме переговоров между Украиной и Россией. По мнению военного, политики могут долго рассуждать на эту тему, но у ВСУ есть одно убеждение – переговоры возможны только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. до этого времени все рассуждения о переговорах – просто болтовня.

"Внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий лежит на столе. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли, и все знают, что любая задержка или заморожен конфликт — это лишь продолжение этой войны против существования Украины как нации", — подчеркнул Владимир Гаврилов.

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