МВД РФ обратилось к российским солдатам из-за приложений для знакомств

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Slava Kot
Министерство внутренних дел России обратилось к солдатам и жителям пограничных к северо-восточной Украиной регионам призвав не пользоваться сайтами знакомств в связи с наступлением украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российским солдатам запрещают онлайн-знакомства. Фото с открытых источников
МВД РФ опубликовало рекомендации для российских солдат и жителей Курской, Брянской и Белгородской областей по информационной безопасности. Россиян призвали не использовать видеокамеры и видеорегистраторы.
Также российских солдат просят не использовать разнообразные приложения для знакомств и призывают удалять все персональные данные из телефона и социальных сетей.
По их словам, важно отслеживать и модерировать чаты и быстро удалять учетные записи людей, захваченных врагом или чьи телефоны были сломаны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представители движения сопротивления создали фейковый аккаунт женщины в социальных сетях, вели диалог с российскими оккупантами, а затем отравили их водкой.
Также "Комментарии" писали об американце, который посетил Курщину и рассказал, как местные жители относятся к Путину.
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