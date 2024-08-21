МВД РФ обратилось к российским солдатам из-за приложений для знакомств

Министерство внутренних дел России обратилось к солдатам и жителям пограничных к северо-восточной Украиной регионам призвав не пользоваться сайтами знакомств в связи с наступлением украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российским солдатам запрещают онлайн-знакомства. Фото с открытых источников

МВД РФ опубликовало рекомендации для российских солдат и жителей Курской, Брянской и Белгородской областей по информационной безопасности. Россиян призвали не использовать видеокамеры и видеорегистраторы.

"Противник массово обнаруживает ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все — от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения. В связи с этим, если нет острой потребности, то камерами видеонаблюдения лучше не пользоваться" , – заявили в МВД.

Также российских солдат просят не использовать разнообразные приложения для знакомств и призывают удалять все персональные данные из телефона и социальных сетей.

"Категорически не рекомендуется использовать сайты онлайн-знакомств. Враг активно использует их для сбора информации", — говорится в заявлении.

По их словам, важно отслеживать и модерировать чаты и быстро удалять учетные записи людей, захваченных врагом или чьи телефоны были сломаны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представители движения сопротивления создали фейковый аккаунт женщины в социальных сетях, вели диалог с российскими оккупантами, а затем отравили их водкой.

Также "Комментарии" писали об американце, который посетил Курщину и рассказал, как местные жители относятся к Путину.