Можно ли быстро закончить войну в Украине: Климкин объясняет, что стоит за мирным планом Трампа

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Slava Kot
Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах быстро закончит войну в Украине. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Трампа нет реального плана закончить войну, однако он действительно хочет это сделать.
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Павел Климкин в интервью изданию Obozrevatel рассказал, как нужно относиться к заявлениям Трампа об окончании войны в Украине. По словам Климкина, мирный план Трампа, это часть предвыборной риторики, однако лидер республиканцев готов к решительным действиям.
Бывший глава МИД Украины считает, что Трамп может поднимать ставки войны и решать проблемные вопросы, в частности, угрожать России санкциями и поставками оружия Украине. Климкин отмечает, что Трамп не имеет четкого плана окончания войны в Украине, однако он будет действовать с позиции силы в переговорах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью о том, как Дональд Трамп может завершить войну в Украине. По словам экспертов, таким образом Джонсон показывает ему план действий и берет Трампа "на слабо".
Также "Комментарии" писали о том, что президент Зеленский отреагировал на мирный план Трампа быстро закончить войну в Украине.
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