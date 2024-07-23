logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Можно ли быстро закончить войну в Украине: Климкин объясняет, что стоит за мирным планом Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Можно ли быстро закончить войну в Украине: Климкин объясняет, что стоит за мирным планом Трампа

Павел Климкин считает, что мирный план Трампа об окончании войны в Украине – это часть предвыборных обещаний.

сегодня, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах быстро закончит войну в Украине. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Трампа нет реального плана закончить войну, однако он действительно хочет это сделать.

Можно ли быстро закончить войну в Украине: Климкин объясняет, что стоит за мирным планом Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Павел Климкин в интервью изданию Obozrevatel рассказал, как нужно относиться к заявлениям Трампа об окончании войны в Украине. По словам Климкина, мирный план Трампа, это часть предвыборной риторики, однако лидер республиканцев готов к решительным действиям.

"Трамп действительно хочет это сделать. Это совершенно очевидно. Он это постоянно повторяет. И если он станет президентом, ему будут об этом напоминать чуть ли не каждый день. Это ведь не вопрос одного телефонного звонка. Конечно, это часть предвыборной риторики. Но в переносном смысле Трамп говорит о том, что готов к сильным и решительным действиям", – сказал Климкин.

Бывший глава МИД Украины считает, что Трамп может поднимать ставки войны и решать проблемные вопросы, в частности, угрожать России санкциями и поставками оружия Украине. Климкин отмечает, что Трамп не имеет четкого плана окончания войны в Украине, однако он будет действовать с позиции силы в переговорах.

"Он представляет себе это как переговоры с сильной позиции. Он бизнесмен и знает, что есть нюансы, есть размены и т.д. То есть с самого начала он не прописывает себе условия. Он говорит: я это сделаю", — говорит Климкин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью о том, как Дональд Трамп может завершить войну в Украине. По словам экспертов, таким образом Джонсон показывает ему план действий и берет Трампа "на слабо".

Также "Комментарии" писали о том, что президент Зеленский отреагировал на мирный план Трампа быстро закончить войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/tramp-spravdi-hoche-i-mozhe-zakinchiti-vijnu-v-ukraini-chi-mae-vin-plan-intervyu-z-klimkinim.htm
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости