Можно ли быстро закончить войну в Украине: Климкин объясняет, что стоит за мирным планом Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах быстро закончит войну в Украине. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Трампа нет реального плана закончить войну, однако он действительно хочет это сделать.



Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Павел Климкин в интервью изданию Obozrevatel рассказал, как нужно относиться к заявлениям Трампа об окончании войны в Украине. По словам Климкина, мирный план Трампа, это часть предвыборной риторики, однако лидер республиканцев готов к решительным действиям.

"Трамп действительно хочет это сделать. Это совершенно очевидно. Он это постоянно повторяет. И если он станет президентом, ему будут об этом напоминать чуть ли не каждый день. Это ведь не вопрос одного телефонного звонка. Конечно, это часть предвыборной риторики. Но в переносном смысле Трамп говорит о том, что готов к сильным и решительным действиям", – сказал Климкин.

Бывший глава МИД Украины считает, что Трамп может поднимать ставки войны и решать проблемные вопросы, в частности, угрожать России санкциями и поставками оружия Украине. Климкин отмечает, что Трамп не имеет четкого плана окончания войны в Украине, однако он будет действовать с позиции силы в переговорах.

"Он представляет себе это как переговоры с сильной позиции. Он бизнесмен и знает, что есть нюансы, есть размены и т.д. То есть с самого начала он не прописывает себе условия. Он говорит: я это сделаю", — говорит Климкин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью о том, как Дональд Трамп может завершить войну в Украине. По словам экспертов, таким образом Джонсон показывает ему план действий и берет Трампа "на слабо".

Также "Комментарии" писали о том, что президент Зеленский отреагировал на мирный план Трампа быстро закончить войну в Украине.