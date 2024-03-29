Может ли аудит заменить большую мобилизацию: как считают в ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что о необходимости мобилизации 500 тысяч резервистов пока не идет, поскольку после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава армии эта цифра была существенно уменьшена.

В ВСУ проводят аудит тыловых частей. Фото из открытых источников

Бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник подверг критике слова Сырского.

"К сожалению, все говорит о том, что Главком решил не проводить большую мобилизацию, сконцентрировавшись на аудите тыловых частей. Каждый, кто на фронте, знает время жизни таких "аудиторных". Поэтому это очень временное решение. И оно плохое, поскольку эти "аудиторные" через одного автомата держать не умеют. Перед отправкой в боевые части их нужно прогонять через КМБ, а их командиров разжаловать до пулеметчиков и отправлять в бой вместе с ними", — написал офицер ВСУ в соцсети.

Николай Мельник добавил, что воевать придется всем, в противном случае Украина проиграет. "Это следует осознать и перестать бояться", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские кафиры продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.