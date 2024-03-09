Москве пришлось ввести запрет на экспорт бензина: что произошло

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Кравцев Сергей
Прицельные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам значительно сократили возможности Москвы. Поэтому был введен запрет на экспорт бензина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (X).
Экспорт бензина. Фото: из открытых источников
Британские специалисты отмечают, что 1 марта Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке в условиях роста спроса. Постановление правительства РФ №243 от 29 февраля 2024 года возобновляет экспортное эмбарго, которое действовало с 21 сентября по 17 ноября 2023 года.
Как считает разведка, эмбарго снизит давление на поставщиков и позволит России отремонтировать заводы. Однако ремонт будет длиться дольше обычного, поскольку западные санкции препятствуют импорту некоторых необходимых компонентов.
Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими, на что Россия не может не обращать внимание.
Читайте также на портале "Комментарии" — главной целью воздушных ударов по Украине стали промышленные объекты. В отличие от прошлого года, Москва использует в основном дроны-камикадзе. Об этом говорится в обновленном обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Также издание "Комментарии" сообщало – следующий после Авдеевки: британская разведка назвала город, на который нацелились россияне.
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