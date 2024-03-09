Москве пришлось ввести запрет на экспорт бензина: что произошло

Прицельные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам значительно сократили возможности Москвы. Поэтому был введен запрет на экспорт бензина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (X).

Экспорт бензина. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, что 1 марта Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке в условиях роста спроса. Постановление правительства РФ №243 от 29 февраля 2024 года возобновляет экспортное эмбарго, которое действовало с 21 сентября по 17 ноября 2023 года.

"Вероятно, российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по НПЗ по всей России", — говорится в сводке британской разведки.

Как считает разведка, эмбарго снизит давление на поставщиков и позволит России отремонтировать заводы. Однако ремонт будет длиться дольше обычного, поскольку западные санкции препятствуют импорту некоторых необходимых компонентов.

"Правительство России будет особенно чувствительно к росту цен на бензин и другие товары повседневного спроса накануне выборов президента России 15-17 марта", — добавляют в разведке.

Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими, на что Россия не может не обращать внимание.

Читайте также на портале "Комментарии" — главной целью воздушных ударов по Украине стали промышленные объекты. В отличие от прошлого года, Москва использует в основном дроны-камикадзе. Об этом говорится в обновленном обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Также издание "Комментарии" сообщало – следующий после Авдеевки: британская разведка назвала город, на который нацелились россияне.



