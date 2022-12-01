Москва не просила о переговорах с Киевом, но есть нюанс: Лавров сделал заявление

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что несмотря на постоянные предложения Кремля сесть за стол переговоров с официальными представителями Украины, Москва не просила о переговорах с Киевом. При этом глава МИД России добавил, что Россия готова выслушать другую сторону. Как передает издание "Комментарии", слова Лаврова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Также глава российского внешнеполитического ведомства объяснил, почему российские войска в ходе так называемой "спецоперации" изменили тактику и теперь одним из главных своих приоритетов считают удары по украинской гражданской инфраструктуре. По словам Сергея Лаврова, "Россия наносит удары по инфраструктуре Украины, которая помогает убивать русских".

Ранее же в Минобороны РФ, как в МИД России заявляли, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам. В ходе войны российские военные якобы наносят удары исключительно по военным целям.

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Также издание "Комментарии" сообщало — ключевые страны G7 продолжают обсуждать ограничение цены на российскую нефть, а также поддержку Украины. Чего ожидать в обозримом будущем – по крайней мере, до конца года, в ракурсе санкций, а также в разрезе финансово-экономической ситуации в Украине и в РФ? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали - Франция начинает работу по созданию спецтрибунала для преступников Российской Федерации за войну в Украине.

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