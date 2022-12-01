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Франция начинает работу по созданию спецтрибунала для преступников РФ

Париж помогает украинской прокуратуре и Международному уголовному суду расследовать преступления

сегодня, 10:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Франция начала работу по созданию специального трибунала для преступления российской агрессии в Украине. В работе будут принимать участие европейский и украинские представители. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Франции.

Франция начинает работу по созданию спецтрибунала для преступников РФ

Франция. Фото: из открытых источников

В МИД отметили, что борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные в Украине, является приоритетом для Франции. Потому страна помогает украинской прокуратуре и Международному уголовному суду расследовать преступления.

"О предложении создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии в Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что посол по особым поручениям Антон Кориневич недавно посетил МИД Франции и обсудил вопросы создания спецтрибунала.

Стоит напомнить, в сентябре в Украине была создана рабочая группа для создания специального международного трибунала по преступлению агрессии. Кроме того, глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Британия могла бы возглавить усилия по созданию спецтрибунала.

Читайте также на портале "Комментарии" — игра в долгую: в какие сроки Пентагон запланировал поставку в Украину систем ПВО NASAMS.

Также издание "Комментарии" сообщало – страны НАТО на саммите в Бухаресте обсуждали поставки Украине средств для поддержки, страдающей от российских ударов, энергосистемы, а также систем ПВО. При этом касательно ЗРК Patriot всё продолжает оставаться туманным. Тем временем Венгрия продолжает блокировать участие Украины в заседаниях НАТО, требуя "решить назревший давно вопрос о правах венгерского меньшинства в Закарпатье". Есть ли возможность повлиять на венгерскую позицию, идущую вразрез с мнением практически всех членов НАТО? Как оцениваете ситуацию с поставками Украине вооружений для отражения российской агрессии? Почему Запад до сих пор притормаживает некоторые жизненно необходимые позиции? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-tribunal-special-pour-les-crimes-d-agression-de-la-russie-30-11-22
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