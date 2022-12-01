Франция начинает работу по созданию спецтрибунала для преступников РФ

Франция начала работу по созданию специального трибунала для преступления российской агрессии в Украине. В работе будут принимать участие европейский и украинские представители. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Франции.

Франция. Фото: из открытых источников

В МИД отметили, что борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные в Украине, является приоритетом для Франции. Потому страна помогает украинской прокуратуре и Международному уголовному суду расследовать преступления.

"О предложении создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии в Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что посол по особым поручениям Антон Кориневич недавно посетил МИД Франции и обсудил вопросы создания спецтрибунала.

Стоит напомнить, в сентябре в Украине была создана рабочая группа для создания специального международного трибунала по преступлению агрессии. Кроме того, глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Британия могла бы возглавить усилия по созданию спецтрибунала.

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Также издание "Комментарии" сообщало – страны НАТО на саммите в Бухаресте обсуждали поставки Украине средств для поддержки, страдающей от российских ударов, энергосистемы, а также систем ПВО. При этом касательно ЗРК Patriot всё продолжает оставаться туманным. Тем временем Венгрия продолжает блокировать участие Украины в заседаниях НАТО, требуя "решить назревший давно вопрос о правах венгерского меньшинства в Закарпатье". Есть ли возможность повлиять на венгерскую позицию, идущую вразрез с мнением практически всех членов НАТО? Как оцениваете ситуацию с поставками Украине вооружений для отражения российской агрессии? Почему Запад до сих пор притормаживает некоторые жизненно необходимые позиции? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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