Игра в долгую: в какие сроки Пентагон запланировал поставку в Украину систем ПВО NASAMS

Американская компания Raytheon Technologies получила контракт на сумму 1,2 млрд долларов для закупки систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Пентагона.

ЗРК NASAMS. Фото: Офис президента

Минобороны США заключило с компанией Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на поставку шести передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины.

В ведомстве заявили, что работы будут выполняться в городе Тьюксбери штата Массачусетс с ориентировочной датой завершения 28 ноября 2025 года.

Стоит отметить, что перед этим в СМИ появилось заявление министра обороны Алексея Резникова, который сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Всего Вашингтон публично заявил о готовности поставить Украине 8 комплексов NASAMS. Но поставки будут проходить с определенной периодичностью. Первые две установки будут развернуты в Украине уже вскоре.

Также стоит отметить, в ноябре стало известно, что Испания передает Украине новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

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