Украина снова просит вооружение: почему продолжаются дискуссии в НАТО – о чем говорит позиция Венгрии

Страны НАТО на саммите в Бухаресте обсуждают поставки Украине средств для поддержки, страдающей от российских ударов, энергосистемы, а также систем ПВО. При этом касательно ЗРК Patriot всё продолжает оставаться туманным. Тем временем Венгрия продолжает блокировать участие Украины в заседаниях НАТО, требуя "решить назревший давно вопрос о правах венгерского меньшинства в Закарпатье". Есть ли возможность повлиять на венгерскую позицию, идущую вразрез с мнением практически всех членов НАТО? Как оцениваете ситуацию с поставками Украине вооружений для отражения российской агрессии? Почему Запад до сих пор притормаживает некоторые жизненно необходимые позиции? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НАТО. Фото: из открытых источников

На данном этапе в НАТО считают, что достаточно Украине бывших советских, а также более современных средств ПВО

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев подчеркивает, что на венгров всегда есть управа. По линии Евросоюза, к примеру,– это прекращение финансирования с фонда ЕС. И официальный Будапешт становится более сговорчивым.

"Что касается НАТО, если бы руководство ключевых стран Североатлантического альянса искренне желало участия Украины в разного рода саммитах в общем составе (тех же глав МИД стран НАТО + Украина), думаю, нашли бы возможность повлиять на венгров. Но сейчас это явно не вопрос №1. Нужные встречи и так происходят, просто в другом формате. К примеру, в формате министр иностранных дел Украины Кулеба – генсек НАТО Столтенберг. И Кулеба донес основные наши позиции, меседжи, просьбы относительно военной помощи со стороны государств Альянса", – поясняет эксперт.

К тому же, продолжает он, участвуют в общих сессиях именно члены НАТО, а не кандидаты в члены или партнеры, пусть даже такие близкие как Украины, учитывая крепнущее военно-техническое партнерство между нашей страной и государствами, входящими в Североатлантический альянс. Так что тут, отмечает Вадим Карасев, страны НАТО просто не хотят, скажем так, менять правила.

"Что касается притормаживания Западом поставок тех или иных видов вооружения Украине. Главная причина всё та же – опасения нового витка эскалации с риском прямого втягивания стран НАТО в войну с РФ. А как мы знаем, члены Альянса, ключевые государства, прежде всего США, считают, что, по крайне мере, на данном этапе, нет в этом необходимости. Те или иные военные поставки – да. Средства ПВО из советского наследия и некоторые более современные западные образцы – да. Артиллерия (ствольная и ракетная), боеприпасы – да. Но ЗРК Patriot – это уже новый военно-технический уровень", – подчеркивает эксперт.

К тому же, акцентирует он, нужен очень квалифицированный персонал для обслуживания данной высокотехнологичной системы. На данном этапе управлять такими ЗРК, выполнять и обеспечить их жизнедеятельность и боеготовность могут лишь расчеты из стран-членов Альянса. А это – прямое их участие в войне, чего Запад пытается избежать.

"Также надо понимать, что Patriot – интегрированная противовоздушная система обороны НАТО. И если ее передать Украине, это, опять же, будет означать, что часть Альянса открыто вступает в войну. По той же причине, кстати, блок выступал и выступает против ведения бесполетной зоны над Украиной. Всё это означает прямое вступление НАТО в войну с РФ. Чего в Альянсе не хотят, потому что это в разы повышает риски ядерных ударов и Третьей мировой", – объясняет Вадим Карасев.

По его словам, на данном этапе в НАТО считают, что достаточно Украине бывших советских, а также более современных (но не уровня Patriot, которых, к тому же, всё равно не хватит, чтобы полностью закрыть наше небо) средств ПВО. Плюс – оказание нам поддержки разного рода генераторами (чтобы снизить издержки выхода из строя энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных ударов).

Если бы был шанс, что поставки Patriot исключат ракетные удары со стороны России по Украине, тогда можно было бы, даже с учетом риска, идти на это. Но такого количества данных ЗРК, похоже, попросту нет, отмечает эксперт.

"И еще важный момент. Я не исключаю, что страны НАТО готовятся к тому, чтобы всё же передать нам системы Patriot. Просто делают это тихо, не афишируя. Разного рода утечки на это указывают, – считает Вадим Карасев. – Возможно, данные ЗРК поступят к нам вместе с другими системами ПВО и ПРО, чтобы комплексно обеспечить максимальную защиту Украины. К примеру, от Израиля поступит "Железный купол", от стран Запада – Patriot и другие мощные системы. Но для этого нужно время. Пока же НАТО, прежде всего, США и ведущие страны Европы, к этому, похоже, на готовы. Но это не значить, что они не будут не готовы через, к примеру, месяц-два – если интенсивность и разрушительная сила ударов России по украинской инфраструктуре будет нарастать, равно как гуманитарные проблемы в Украине".

В поставках вооружения Украине последнее слово за ключевыми членами НАТО – США, Великобританией, Германий, Францией

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что быстрота поставок Украине современных систем ПВО зависит от двух факторов.

Первый – технические возможности нашей страны принимать эти средства. Нужно обучить персонал, иметь людей, которые умеют работать на данных установках. Это не так быстро, как кажется.

Второй фактор – наличие подобных систем ПВО. Их на Западе не так много. Это не автоматы, даже не танки. Такие системы нужно или изготавливать, или снимать с вооружения в том или ином месте.

Именно эти два фактора, подчеркивает Сергей Таран, задерживают поставку современных средств ПВО в Украину.

"Но, – подчеркивает эксперт, – шаг вперед то, что уже нет политических препятствий для такого рода поставок. Они закончились, когда Россия начала массово и целенаправленно обстреливать своими ракетами украинские мирные города и объекты энергетической инфраструктуры. Это сняло страхи Запада касательно того, что поставка Украине систем ПВО приведет к эскалации. Россияне и так начали эскалацию. И теперь вопрос лишь в том, что у Запада было нужное количество соответствующих систем, а украинский персонал обучился на них работать".

Что касается позиции Венгрии, то она мало на что влияет, уверен Сергей Таран.

"Да, официальный Будапешт блокирует какие-то заседания, но принципиальные решения заблокировать не может. И Украина в итоге получает от НАТО то, что хочет, если того хочет НАТО. И тут слово за ключевыми членами Альянса – США, Великобританией, Германий, Францией. И их решения Венгрии не остановить, – отмечает эксперт. – Следует также понимать, что у Венгрии непростые отношения не только с Украиной, но и с Румынией, со Словакией. Причина та же – положение венгерского меньшинства на данных территориях. История имеет давнюю подоплеку, когда Венгрия по итогам Первой мировой войны уменьшилась фактически на две трети. И такие дискуссии, которые Венгрия имеет с Украиной, она имеет с другими странами. Что не помешало Венгрии стать членом ЕС и НАТО – и так или иначе следовать их политике. Так что ее позиция для нас, конечно, неприятна, но принципиального значения она не имеет".

Венгрия, как и Китай, не идет на открытую поддержку России

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"Позиция США, которые являются одними из ключевых доноров НАТО, неизменна – поддержка поставок вооружений в Украину является однозначной и двухпартийной. Основные дискуссии внутри Штатов возникают касательно денег, которые идут напрямую на поддержку украинского бюджета. Поставки тех же систем ПВО, всё более современных, обсуждаются".

Что касается позиции Венгрии – она, по словам эксперта, к сожалению, не нова.

"Венгерский премьер Орбан всегда симпатизировал Путину. Да и его собственный стиль правления достаточно спорный. Плюс – серьезная энергетическая зависимость Венгрии от РФ, – поясняет Екатерина Одарченко. – Пока Орбан и его партия остаются у власти, что-либо изменить в данном ракурсе вряд ли получится. Тем более, что такова позиция официального Будапешта не только касательно продвижения нашей страны в НАТО, но и – по предоставлению Украине вооружений, по введению антироссийских санкций. Видна явная симпатия к РФ. При этом Венгрия, как и Китай, не идет на открытую поддержку России, как делают те же Беларусь, Эритрея и другие маргинальные или тотально зависимые от Кремля страны".

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