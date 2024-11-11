Российское командование планирует наступать на позиции ВСУ в Курской области большой группировкой из десятков тысяч военных, среди которых есть и северокорейцы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на анонимного американского чиновника СМИ отмечает, что новое наступление может начаться уже в ближайшие дни. Один из украинских командиров сообщил, что войска КНДР уже задействованы для в боев на Курщине, а также в оборонительных операциях в Белгородской области и на оккупированных территориях Украины. В основном задачи определены как второй эшелон обороны. В Курской области – это непосредственные боевые действия. Эти группы будут задействованы в боевых действиях на территории Украины в ближайшей перспективе.

Военнослужащий добавил, что среди личного состава иностранных войск есть специалисты-артиллеристы и снайперы. Их участие в обороне позволяет оккупантам перебрасывать своих солдат в наступление на других участках фронта. Впоследствии их самих используют в непосредственных боевых действиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — полесские десантники, участвующие в Курской операции на территории страны-террориста, отразили штурм противника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении, и отметил, что важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество сосредоточенных там войск противника.

Ранее "Комментарии" писали – есть ли смысл продолжать Курскую операцию: какую роль она может сыграть в плане Трампа.



