Мясные штурмы на Курщине: как враг не может отбить свои территории и несет потери (ВИДЕО)

Полесские десантники, участвующие в Курской операции на территории страны-террориста, отразили штурм противника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины.

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот из видео

Воины 95 бригады ДШВ неоднократно доказывали врагу, что они сильнее, ловчее и хитрее. Очередной удачно отраженный штурм десантников состоялся с 810 бригадой морской пехоты, базирующейся во временно оккупированном Севастополе.

За два дня штурмовых действий врагу ничего не удалось, кроме уничтожения своих подразделений и техники, а это 28 единиц техники противника и более 100 орков из 810 бригад морской пехоты РФ. И еще около сотни оккупантов получили серьезные ранения на территории Курщины.

Наши десантники отразили желание россиян продолжать штурм – орки начали отступать, но не у всех это получилось.

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