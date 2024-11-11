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Генерал Сырский сделал заявление о Курской области

Главнокомандующий работал в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении

сегодня, 08:39
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Недилько Ксения

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении, и отметил, что важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество сосредоточенных там войск противника.

Генерал Сырский сделал заявление о Курской области

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Если бы не стойкость наших воинов, эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте.

Сейчас они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться в глубь территории, которую мы контролируем.                              

Наша задача на этом направлении – сдерживать и уничтожать врага на его земле", – подчеркнул Сырский.

Генерал Сырский сделал заявление о Курской области - фото 2
Генерал Сырский сделал заявление о Курской области - фото 3
Генерал Сырский сделал заявление о Курской области - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                                      

Мясные штурмы на Курщине: как враг не может отбить свои территории и несет потери (ВИДЕО)

Полесские десантники, участвующие в Курской операции на территории страны-террориста, отразили штурм противника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины.

Воины 95 бригады ДШВ неоднократно доказывали врагу, что они сильнее, ловчее и хитрее. Очередной удачно отраженный штурм десантников состоялся с 810 бригадой морской пехоты, базирующейся во временно оккупированном Севастополе.

За два дня штурмовых действий врагу ничего не удалось, кроме уничтожения своих подразделений и техники. Детали – по ссылке.



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