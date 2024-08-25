Когда закончится война в Украине: "мощный" прогноз Жданова

Полковник запаса ВСУ и популярный военный обозреватель Олег Жданов в августе 2023 сделал прогноз и назвал крайний срок окончания войны в Украине. По словам Жданова, это должно было произойти ко Дню Независимости Украины в 2024 году.



Жданов прогнозировал окончание войны в Украине до 24 августа 2024 года. Фото из открытых источников

Олег Жданов в одном из своих интервью дал прогноз, когда закончится война в Украине. Военный обозреватель предположил, что мир в Украине наступит в 2024 году.

"День независимости Украины в 2024 году мы будем праздновать в статусе страны, в которой наконец-то наступил мир. Вряд ли война затянется дольше. Думаю, крайний срок окончания этой войны – май 2024 года", — сказал Жданов.

Украинский блоггер в своем прогнозе полагался на выборы США. По словам Жданова, начало предвыборной кампании в США начинается в тот период, а победа Украины в войне стала бы "золотой карточкой" Джо Байдена, которая увеличила бы его шансы на победу на президентских выборах.

Несмотря на прогноз Жданова об окончании войны, Украина 24 августа 2024 третий раз отметила независимость в состоянии войны. Кроме того, Джо Байден отказался принять участие в президентских выборах США.

Как сообщал портал "Комментарии", это не первый прогноз об окончании войны в Украине, который не сбылся. Например, лидер Чечни Рамзан Кадыров в декабре 2023 года заявил, что война в Украине закончится в июне-июле 2024 года. Несмотря на то, что предсказание Кадырова не сбылось, в августе 2024 года чеченский боевик дал новый прогноз на окончания войны – до конца этого года.

Также регулярно прогнозы об окончании войны озвучивают тарологи, мольфары и "эксперты", связанные с эзотерикой. Например, в декабре 2022 года перуанские шаманы назвали датой окончания войны в Украине август 2023 года, а так называемый астролог Влад Росс в феврале 2023 года прогнозировал "полное поражение" для России в апреле того же года.