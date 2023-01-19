Морпехи рассказали, как лишили Россию важного объекта и десятки оккупантов

Всего за сутки, 18 января, морские пехотинцы уничтожили хранилище боеприпасов врага и 26 захватчиков. Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"За прошедшие сутки... морские пехотинцы уничтожили 17 оккупантов", — говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огонь по оккупантам, в результате чего уничтожена самоходная артиллерийская гаубица "Акация", хранилище боеприпасов и девять российских военных. Окончательные потери врага уточняются.

Отметим, сегодня утром Генштаб ВСУ проинформировал, что за прошедшие сутки украинские защитники не дали прорваться российским оккупантам в районе Соледара и еще 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, где враг сконцентрировал больше всего живой силы и техники, пытаясь идти в контрнаступление.

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