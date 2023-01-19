ВСУ отбили атаки РФ возле Соледара, – Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники не дали прорваться российским оккупантам в районе Соледара и еще 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, где враг сконцентрировал больше всего живой силы и техники, пытаясь идти в контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

Сообщается, что атаки отбиты в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терни, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультине, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

В то же время враг нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Россией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь продолжают выполнять задачи", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что таким образом противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы. Оккупанты осуществили минометные и артиллерийские обстрелы по районам 13 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении враг обстрелял районы восьми населенных пунктов Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине; на Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки на Харьковщине и четырех населенных пунктов Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению вражеской артиллерии подверглись районы 22 населенных пунктов; на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали семь населенных пунктов.

На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Великую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области; на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта.

"На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Антоновка, Береговое, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане", — говорится в сообщении.

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