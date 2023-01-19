ВСУ отбили атаки РФ возле Соледара, – Генштаб

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Кравцев Сергей
За прошедшие сутки украинские защитники не дали прорваться российским оккупантам в районе Соледара и еще 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, где враг сконцентрировал больше всего живой силы и техники, пытаясь идти в контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины
Сообщается, что атаки отбиты в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терни, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультине, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.
В то же время враг нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Отмечается, что угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Россией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
В Генштабе отметили, что таким образом противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы. Оккупанты осуществили минометные и артиллерийские обстрелы по районам 13 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
На Купянском направлении враг обстрелял районы восьми населенных пунктов Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине; на Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки на Харьковщине и четырех населенных пунктов Луганской области.
На Бахмутском направлении огневому поражению вражеской артиллерии подверглись районы 22 населенных пунктов; на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали семь населенных пунктов.
На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Великую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области; на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта.
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