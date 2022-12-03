Море на стороне Украины: в ВСУ сделали важное заявление о "Калибрах" россиян

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Кравцев Сергей
Черное море на стороне украинского народа, несмотря на то, что страна-агрессор вывела свои носители "Калибров". Поскольку сейчас в акватории усиливается штормовая погода. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Крылатые ракеты "Калибр". Фото: из открытых источников
Угроза с Черного моря для Украины есть постоянно, потому как Россия в Черном море держит наготове 24 крылатые ракеты. И они готовы к применению, заявляют в ОК "Юг".
По словам Натальи Гуменюк, сейчас на море усиливается шторм, очень большой ветер. Такая погода не способствует россиянам, нанесение ракетных ударов сейчас было бы довольно проблематичной и рискованной задачей. Враг вывел на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести из базы, поскольку это может быть очень опасно с позиции шторма, да и вообще в их понимании.
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