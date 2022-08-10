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Момент мощного взрыва попал на видео: бойцы ВСУ уничтожили очередной склад боеприпасов российских захватчиков

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 14:56
Автор:

Денис
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Украинские воины уничтожили очередной российский склад боеприпасов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

Момент мощного взрыва попал на видео: бойцы ВСУ уничтожили очередной склад боеприпасов российских захватчиков

ВСУ

Как пишет СтратКом ВСУ, украинские воины уничтожили полевой склад боеприпасов российских захватчиков. Момент взрыва попал на видео. 

"53 бригада напоминает оркам, что "курить нужно в определенных местах". Спасибо ребятам за работу и за уничтоженный полевой склад БК", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также СтратКом опубликовал видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что США через НАТО передают "привет" РФ: усилится ли теперь противостояние. Несмотря на нерешительность в некоторых своих действиях НАТО ни за что не допустит победу РФ в Украине. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Также "Комментарии" информировали о том, что взрывы в Крыму: почему это унижение Кремля и начало новой фазы войны. "Хлопки" в Крыму еще раз показали, что Крым — это также, как Мариуполь, Донецк, Луганск и другие временно оккупированные города — Украина. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom/5077
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