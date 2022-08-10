Момент мощного взрыва попал на видео: бойцы ВСУ уничтожили очередной склад боеприпасов российских захватчиков

Украинские воины уничтожили очередной российский склад боеприпасов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

ВСУ

Как пишет СтратКом ВСУ, украинские воины уничтожили полевой склад боеприпасов российских захватчиков. Момент взрыва попал на видео.

"53 бригада напоминает оркам, что "курить нужно в определенных местах". Спасибо ребятам за работу и за уничтоженный полевой склад БК", — пишет СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал видео с места событий.

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