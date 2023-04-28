Молдова пополнила список стран, работающих над созданием спецтрибунала по преступлениям РФ

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Белоокая Ира
Об этом заявил министр иностранных дел Украины
Дмитрий Кулеба в Twitter. Такой информацией он поделился после встречи в Кишиневе
с вице-премьер-министром Молдовы Нику Попеску, пишуть "Коментарии".
Молдова присоединилась к созданию трибунала по агрессии против Украины
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Также он отметил, в списке тех, кто будет отстаивать
права Украины уже, в общем, — 35 стран.
В то же время, во время встречи политики обсудили
пути открытия шагов по переговорам о вступлении в Европейский Союз в 2023 году.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что
количество ракетоносителей в акватории Черного моря во время воздушной атаки
увеличилось, — Гуменюк. В настоящее время общая корабельная группировка россиян
в Черном море составляет 16 единиц. В то же время во время ночных ракетных
обстрелов Украины захватчики не использовали вооружение корабельной
группировки.
Напомним, "Комментарии" писали, ночная атака по Украине: сколько ракет удалось уничтожить Ракеты выпустили из
самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. 28 апреля
около 4 часов утра российские захватчики атаковали Украину с самолетов
стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Как передает портал
"Комментарии", об этом идет речь в возведении Воздушных сил ВСУ.
Читайте на сайте "Комментарии", Путин
заявил, что выпуск БпЛА в России "должен быть поставлен на поток"
Российский диктатор Путин намерен еще лучше подготовиться к длительной войне
против Украины.
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