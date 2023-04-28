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Молдова пополнила список стран, работающих над созданием спецтрибунала по преступлениям РФ

Тридцать пятой страной, присоединившейся к группе основных стран, работающих над созданием спецтрибунала по агрессии России против Украины, стала Молдова

28 апреля 2023, 11:05
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Белоокая Ира

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Такой информацией он поделился после встречи в Кишиневе с вице-премьер-министром Молдовы Нику Попеску, пишуть "Коментарии".

Молдова пополнила список стран, работающих над созданием спецтрибунала по преступлениям РФ

Молдова присоединилась к созданию трибунала по агрессии против Украины


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"Производительные разговоры с хорошим коллегой и другом Нику Попеску. Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к основной группе по созданию специального трибунала для преступления агрессии против Украины", – написал Дмитрий Кулеба.

Также он отметил, в списке тех, кто будет отстаивать права Украины уже, в общем, — 35 стран.

В то же время, во время встречи политики обсудили пути открытия шагов по переговорам о вступлении в Европейский Союз в 2023 году.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что количество ракетоносителей в акватории Черного моря во время воздушной атаки увеличилось, — Гуменюк. В настоящее время общая корабельная группировка россиян в Черном море составляет 16 единиц. В то же время во время ночных ракетных обстрелов Украины захватчики не использовали вооружение корабельной группировки.

Напомним, "Комментарии" писали, ночная атака по Украине: сколько ракет удалось уничтожить Ракеты выпустили из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. 28 апреля около 4 часов утра российские захватчики атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Как передает портал "Комментарии", об этом идет речь в возведении Воздушных сил ВСУ.

Читайте на сайте "Комментарии", Путин заявил, что выпуск БпЛА в России "должен быть поставлен на поток" Российский диктатор Путин намерен еще лучше подготовиться к длительной войне против Украины.



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1651613767237619713
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