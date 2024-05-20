Могут ли военнообязанные получать повестки на работе: Минобороны дало разъяснение

Согласно закону о мобилизации, работодатели могут вручить повестку военнообязанному сотруднику. Как передает портал "Комментарии", об этом в еженедельном дайджесте рассказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Повестка. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, согласно положению №563, утвержденному Кабмином, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций осуществляют оповещения, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.

Отметим, в субботу, 18 мая, вступил в силу законопроект о мобилизации, который, по мнению законодателей, должен сделать ее более эффективной. При этом до сих пор есть вопросы по бронированию в целом и водителей – в частности. Остаются "сырыми" и электронные виды обновления данных военнообязанных, хоть в последний момент, вроде бы, появилась информация, что администраторов Центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) подключат к необходимой системе. Параллельно с этим законопроектом, обязывающим обновить военно-учетные данные, появились и другие, имеющие непосредственное отношение к мобилизации. Речь, среди прочего, о подписанных президентом документах, позволяющих брать в ряды вооруженных сил определенные категории осужденных, а также ужесточающих наказания для уклонистов. Что на данный момент можно сказать о попытках улучшить ситуацию с мобилизацией в Украине? Какие нововведения стоит приветствовать, что необходимо доработать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли альтернатива усиления мобилизации: какие моменты остаются проблемными.



