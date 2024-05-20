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Могут ли военнообязанные получать повестки на работе: Минобороны дало разъяснение

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, кто имеет право вручить повестку военнообязанному

сегодня, 09:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Согласно закону о мобилизации, работодатели могут вручить повестку военнообязанному сотруднику. Как передает портал "Комментарии", об этом в еженедельном дайджесте рассказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Могут ли военнообязанные получать повестки на работе: Минобороны дало разъяснение

Повестка. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, согласно положению №563, утвержденному Кабмином, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций осуществляют оповещения, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.

Отметим, в субботу, 18 мая, вступил в силу законопроект о мобилизации, который, по мнению законодателей, должен сделать ее более эффективной. При этом до сих пор есть вопросы по бронированию в целом и водителей – в частности. Остаются "сырыми" и электронные виды обновления данных военнообязанных, хоть в последний момент, вроде бы, появилась информация, что администраторов Центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) подключат к необходимой системе. Параллельно с этим законопроектом, обязывающим обновить военно-учетные данные, появились и другие, имеющие непосредственное отношение к мобилизации. Речь, среди прочего, о подписанных президентом документах, позволяющих брать в ряды вооруженных сил определенные категории осужденных, а также ужесточающих наказания для уклонистов. Что на данный момент можно сказать о попытках улучшить ситуацию с мобилизацией в Украине? Какие нововведения стоит приветствовать, что необходимо доработать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 

Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли альтернатива усиления мобилизации: какие моменты остаются проблемными.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nd9_s0caTYU&ab_channel=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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