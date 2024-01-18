Могут ли пилоты F-16 из других стран воевать на стороне Украины

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Украина могла бы получить самолеты F-16 до конца 2023 года, однако в этом нет смысла, ведь до сих пор проходит обучение украинских пилотов и обслуживающего персонала. Таким образом, это ставит под угрозу западные самолеты, которые бы находились на территории Украины. Однако возможно ли, чтобы Украина наняла пилотов из других стран для защиты неба.



Американский пилот истребителя F-16 Фото из открытых источников

Как заметил военный блоггер и полковник запаса ВСУ Олег Жданов Украина могла бы привлечь в свои ряды иностранных пилотов.

"Да, могут. Для этого им нужно уволиться из рядов вооруженных сил своей страны, если они в них находятся, приехать сюда, если страна разрешает, и подписать контракт", — говорит Жданов и указывает, что такой механизм распространяется и на другие военные специальности.

Например, один из "самых смертоносных" пилотов F-16 подполковник в отставке Дэн Хэмптон с позывным Two Dogs говорил, что есть много частных пилотов в США, которые проявляют желание поехать в Украину и воевать на ее стороне. Гемптоп также готов присоединиться к защите украинского неба. Несмотря на это, американский пилот рассказал, что ВСУ не наняли никого из американских пилотов.

По словам Олега Жданова, идея, чтобы привлекать иностранных пилотов, активно обсуждалась в момент, когда "стало понятно, что самолеты дадут" и таким образом ускорить их передачу, пока украинские пилоты проходят обучение.

"Видимо, на каком-то политическом уровне было принято решение, что пилоты должны быть исключительно наши, что лучше научить пилотов и на перспективу в том числе", — пояснил Жданов и добавил, что "главное, чтобы были машины, на чем воевать", а желающих пилотов можно найти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "самый смертоносный" пилот F-16 назвал первые цели для западных истребителей в Украине.

Также "Комментарии" писали, что блоггер Олег Жданов рассказал о западных танках, попавших в Украину без важных деталей.