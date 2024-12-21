Могло ли "рождественское перемирие" Орбана быть одобрено Путиным и Трампом: что за ним стоит

Несмотря на якобы отказ официального Киева от "рождественского перемирия", у украинской власти еще есть время до православного Рождества, чтобы изменить свою позицию. Такое заявление, выступая на радио Kossuth, сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Президент Украины Владимир Зеленский в который раз подверг критике Виктора Орбана за его постоянные попытки представлять себя как посредника в переговорах с Путиным и для окончания войны. Почему Орбан так упорно продвигает идею "рождественского перемирия"? Учитывая его теплые отношения с Трампом и Путиным, не может ли быть это согласованная позиция, как Кремля, так и команды Трампа? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Рождественское перемирие

Орбан подыгрывает Путину

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что "мирные инициативы" Орбана – это его самопиар, и попытка искусственно поднять свой политический вес, представить себя в роли большого и влиятельного международного игрока, заодно продвинуть себя в роли потенциального посредника в будущих мирных переговорах. Заканчивается председательствование Венгрии в Евросоюзе. Орбан начинал это председательствование со скандальных псевдомирных инициатив, и заканчивает очередными громкими псевдомирными инициативами.

"Вряд ли это согласовано с Трампом. Если бы это была инициатива Трампа, то он выдвигал ее от своего имени. Трамп не склонен делится славой. Он должен быть главным и монопольным миротворцем, а не отдавать эту роль Орбану. Косвенно это подтверждает и комментарий Майкла Волтца, который не отрицал эту инициативу, но сделал оговорку, что эта инициатива может иметь значение, если бы это было первым шагом к завершению боев. Но очевидно, что Орбан своей инициативой пытается подстраиваться под Трампа, который призывал Россию и Украину немедленно прекратить военные действия. А вот определенная координация действий Орбана с Путиным вполне возможна. И, если это так, то действия Орбана являются подлой провокацией. Внешне его инициатива очень напоминает действия Медведчука семь лет назад. В 2016-2017 гг. Кремль примерно на год заблокировал обмен пленными. И после этого на арену выходит Медведчук со своими предложениями про обмен пленными, которые были согласованы с Москвой. В итоге лавры миротворцев получают Кремль и Медведчук, а Украина предстает в невыгодном свете. Нечто подобное происходит и сейчас", – отметил Владимир Фесенко.

Он добавляет, смысл действий Орбана, помимо самопиара, состоит в том, чтобы показать, что Киев против даже временного прекращения огня. И таким образом Орбан хочет подставить Зеленского перед Трампом. Именно в этом подлость и провокативность действий Орбана.

"Для обмена пленными не нужен посредник. Между РФ и Украиной уже более двух лет действует механизм обмена пленными. Несколько раз он временно блокировался Кремлем, но затем вновь возобновлялся, особенно после Курской наступательной операции ВСУ. И для обменов пленными не нужен Орбан. Он нужен только для того, чтобы создать скандал и спровоцировать обвинения в адрес Украины, в том числе для того, чтобы воздействовать на общественное мнение Украины", – отметил эксперт.

Что касается “рождественского перемирия”, то Владимир Фесенко акцентирует, надо понимать, что не может быть прекращения огня в одностороннем порядке. И не может быть прекращения огня только в результате политических заявлений. Украина имеет богатый и в основном печальный опыт десятков различных “перемирий”, в том числе и “рождественских”, в рамках Минских соглашений. Как правило, они были очень короткими, и быстро нарушались противоположной стороной. Но даже об этих перемириях надо было специально договариваться, согласовывать время их начала, продолжительность, процедуру контроля. А то, что предлагает Орбан – это банальная имитация перемирия с пропагандистскими целями.

"Обратите внимание, что Путин, комментируя вопрос о предложении Орбана относительно “рождественского перемирия”, сказал, что он мог “подумать” об этом предложении. Он не дал прямого положительного ответа. Весьма вероятно, что с участием Орбана и Путина могла быть разыграна многоходовка. В случае, если бы, например, Украина согласилась на такое перемирие, то Путин формально также мог дать согласие, но при этом выдвинул бы свои уже известные требования – сначала Украина должна отдать Херсон и Запорожье, и так далее. В итоге Украина показала бы слабость, а Путин продолжал диктовать свои условия. Суть всей этой провокации – склонить Украину к перемирию на условиях односторонних уступок только Украины. При этом мы видим, что Путин не собирается прекращать военные действия даже временно. Он об этом прямо сказал во время своей "Прямой линии", – отметил Владимир Фесенко.

Подытоживая политолог подчеркнул, поскольку Орбан своими псевдомирными инициативами подыгрывает Путину, да еще и в провокационной форме, то он категорически не устраивает Украину в роли посредника. Не устраивает он в такой роли и наших европейских партнеров. Орбан не может выступать в роли нейтрального посредника, он будет инструментом в руках Путина. И это также весомый аргумент, почему Украина не собирается подыгрывать Орбану в его псевдомирных инициативах.

Орбан видит другую Европу в объятиях с Россией

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко так прокомментировал ситуацию:

"Все, что делает Орбан, он делает в своих интересах для того, чтобы поднять свою собственную фигуру. Именно поэтому он проводит политику, которая идет в разрез с политикой большинства европейских стран. Орбан видит другую Европу в объятиях с Россией. Поэтому за идеей так называемого "рождественского перемирия" прослеживаются личные интересы венгерского политика".

Эксперт обращает внимание на то, что Виктору Орбану, его политической силе нужна финансовая поддержка. Именно поэтому он рассматривает Россию как потенциального донора, несмотря на то, что в настоящее время Москва не в том экономическом положении, как было раньше, но для масштабов Орбана этого тоже достаточно.

"То, что есть неопределенность в политике, которую будет проводить администрация Дональда Трампа, позволяет Виктору Орбану действовать с достаточно большой амплитудой", – прокомментировал Андрей Сенченко.

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" также отметил, что не нужно вестись на то, кем себя хочет презентовать Орбан, а именно как чуть ли не представителя Трампа на евразийском континенте и плюс, как человека, имеющего какие-то особые отношения с "бункерным фсбешником".

"Нужно понимать, что для Путина Орбан – это своего рода агент влияния, которого тот тоже использует. Но то, что Орбан надувает щеки и пытается выглядеть гораздо более влиятельным, чем есть на самом деле, это однозначно", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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