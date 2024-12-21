Могло ли "рождественское перемирие" Орбана быть одобрено Путиным и Трампом: что за ним стоит

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Кравцев Сергей
Несмотря на якобы отказ официального Киева от "рождественского перемирия", у украинской власти еще есть время до православного Рождества, чтобы изменить свою позицию. Такое заявление, выступая на радио Kossuth, сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Президент Украины Владимир Зеленский в который раз подверг критике Виктора Орбана за его постоянные попытки представлять себя как посредника в переговорах с Путиным и для окончания войны. Почему Орбан так упорно продвигает идею "рождественского перемирия"? Учитывая его теплые отношения с Трампом и Путиным, не может ли быть это согласованная позиция, как Кремля, так и команды Трампа? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Рождественское перемирие
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что "мирные инициативы" Орбана – это его самопиар, и попытка искусственно поднять свой политический вес, представить себя в роли большого и влиятельного международного игрока, заодно продвинуть себя в роли потенциального посредника в будущих мирных переговорах. Заканчивается председательствование Венгрии в Евросоюзе. Орбан начинал это председательствование со скандальных псевдомирных инициатив, и заканчивает очередными громкими псевдомирными инициативами.
Он добавляет, смысл действий Орбана, помимо самопиара, состоит в том, чтобы показать, что Киев против даже временного прекращения огня. И таким образом Орбан хочет подставить Зеленского перед Трампом. Именно в этом подлость и провокативность действий Орбана.
Что касается “рождественского перемирия”, то Владимир Фесенко акцентирует, надо понимать, что не может быть прекращения огня в одностороннем порядке. И не может быть прекращения огня только в результате политических заявлений. Украина имеет богатый и в основном печальный опыт десятков различных “перемирий”, в том числе и “рождественских”, в рамках Минских соглашений. Как правило, они были очень короткими, и быстро нарушались противоположной стороной. Но даже об этих перемириях надо было специально договариваться, согласовывать время их начала, продолжительность, процедуру контроля. А то, что предлагает Орбан – это банальная имитация перемирия с пропагандистскими целями.
Подытоживая политолог подчеркнул, поскольку Орбан своими псевдомирными инициативами подыгрывает Путину, да еще и в провокационной форме, то он категорически не устраивает Украину в роли посредника. Не устраивает он в такой роли и наших европейских партнеров. Орбан не может выступать в роли нейтрального посредника, он будет инструментом в руках Путина. И это также весомый аргумент, почему Украина не собирается подыгрывать Орбану в его псевдомирных инициативах.
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко так прокомментировал ситуацию:
Эксперт обращает внимание на то, что Виктору Орбану, его политической силе нужна финансовая поддержка. Именно поэтому он рассматривает Россию как потенциального донора, несмотря на то, что в настоящее время Москва не в том экономическом положении, как было раньше, но для масштабов Орбана этого тоже достаточно.
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" также отметил, что не нужно вестись на то, кем себя хочет презентовать Орбан, а именно как чуть ли не представителя Трампа на евразийском континенте и плюс, как человека, имеющего какие-то особые отношения с "бункерным фсбешником".
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