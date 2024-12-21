Действительно ли солдаты в Украине уже на грани: как провести демобилизацию

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Кравцев Сергей
Проект закона о демобилизации разработан, вот только его провести сегодня практически нереально. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Возможна ли сегодня демобилизация военных? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что для принятия закона о демобилизации сначала нужно снабдить наше войско резервами.
По его словам, перед принятием этого критически важного закона необходимо сначала обеспечить армию резервами. Однако нардепы не голосуют ни за одну непопулярную норму, которая усилила бы мобилизацию, тогда как позиция армейского командования очень проста.
Эксперт отметил, что сначала нужно принять законы, которые усилит мобилизацию и тогда уже задают вопрос о предельных сроках службы для тех, кто уже служит. По его мнению, последнее облегчит и мобилизацию.
Украинский журналист и бывший пленник РФ Станислав Асеев в интервью изданию Le Monde рассказал, что в Украине существует достаточно значительная проблема с отсутствием демобилизации среди военных ВСУ, что приводит к увеличению случаев дезертирства.
Журналист поделился, что в рядах ВСУ все чаще наблюдаются случаи дезертирства. Главной причиной он считает чувство несправедливости, возникающее у украинских военных.
Несмотря на разные законы, которые помогли ускорить темпы мобилизации в Украине, существует огромная потребность в пополнении армии, отмечает журналист. Он заявил, что мужчины боятся быть призванными на фронт и некоторые из них нелегально покидают страну.
Именно это усиливает чувство несправедливости у солдат, вынужденных воевать без ограничений, в то время как другие люди живут "нормальной" жизнью, подчеркивает Асеев. Он добавил, что существует четкий контраст между гражданской жизнью в тылу и происходящим на фронте.
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