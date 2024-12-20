logo

BTC/USD

96549.72

ETH/USD

3390.65

LTC/USD

96.99

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько у Зеленского еще есть времени: Орбан сделал новое заявление о рождественском перемирии
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько у Зеленского еще есть времени: Орбан сделал новое заявление о рождественском перемирии

Премьер Венгрии Виктор Орбан надеется, что Украина еще может согласиться на "рождественское перемирие"

сегодня, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на якобы отказ официального Киева от "рождественского перемирия", у украинской власти еще есть время до православного Рождества, чтобы изменить свою позицию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, выступая на радио Kossuth, сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сколько у Зеленского еще есть времени: Орбан сделал новое заявление о рождественском перемирии

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Говоря о своей "миротворческой миссии", венгерский лидер отметил, что провел переговоры с лидерами нескольких стран, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что важно, поскольку, по его словам, президент Турции был единственным успешным посредником между двумя сторонами, когда была достигнута договоренность о поставках зерна.

"Давайте, по крайней мере, выйдем из ситуации, чтобы было рождественское перемирие. Поэтому я пытаюсь добиться прекращения огня и масштабного обмена пленными во время православного Рождества", – высказался премьер.

По словам венгерского политика, поскольку это всего два-три дня, то аргумент о том, что та или иная сторона получит преимущество, отпадает.

"Рождественское перемирие показало бы, что краткосрочный мир не является безнадежным", – добавил Орбан, после чего отметил, что ему удалось убедить российского правителя поддержать рождественское перемирие, но он верит, что украинцы также могут легко изменить свою позицию.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в который раз подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его постоянные попытки представлять себя как посредника в переговорах с Путиным и для окончания войны.

Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с Виктором Орбаном из-за так называемого "рождественского перемирия".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости