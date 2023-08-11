Могло бы открыть "путь к миру": у Путина заговорили о возможности прекратить войну

Кремль очень хочет капитуляции Украины, но нет точной уверенности, что это привело бы к миру с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выдав очередной пост в Telegram.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в традиционной для себя манере назвал Украину "страной 404", которой США якобы вновь согласовали выделение миллиардов долларов.

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Экс-президент России считает, что "камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят", но поддержка контрнаступления украинской армии поможет Вашингтону поддерживать "миф великой экономики доллара".

Дмитрий Медведев заявил, что Украина давно разделённая страна и тем людям, которые сегодня воюют в ВСУ нужна только капитуляция. Ведь тогда можно было бы говорить о том, что начат путь к миру. При этом Медведев признает, что сегодня мира не хотят Вашингтон и Киев.

Приспешник путинского режима рассказал, что контрнаступление обходится Украине слишком дороги, ведь гибнут тысячи людей. Но самое главное, считает Медведев, эти жертвы никак не помогут "киевскому режиму".

Ранее Дмитрий Медведев пригрозил Украине и Польше экологической катастрофой.

Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



