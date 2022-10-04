Мобилизованные россияне сдаются добровольно в плен (ВИДЕО)

В Украине работает проект "Хочу жить", куда могут позвонить мобилизованные российские граждане и добровольно сдаться в украинский плен. Видео с одним из первых недавно мобилизованных военных из РФ появилось в Telegram канале.

Мобилизованные россияне сдаются добровольно в плен. Фото с октрытых источников

21 сентября президентом Российской Федерации было объявлено о частичной мобилизации. Такая новость шокировала россиян, готовых наблюдать за войной с экранов телевизоров, но никак не участвовать в ней самостоятельно.

Из-за мобилизации сотни тысяч мужчин призывного возраста стали покидать страну. На границе с Казахстаном, Грузией и другими странами образовались километровые очереди. Некоторые даже решили выйти на протесты, за что моментально получили повестки.

Также мобилизованные мужчины должны проходить тренировочные сборы, но их без практики и теории бросают в Украину, где они становятся легкой добычей для ВСУ.

Украина же решила создать горячую линию для россиян и людей с оккупированных территорий для сдачи в плен. Именно так власти Украины пытаются сохранить жизнь и собрать пленных для последующего обмена.

Одним из первых пленных, который воспользовался горячей линией, был россиянин из Орска Михаил Куликов, которого после призыва за пять дней отправили в Украину. 26-летний мужчина позвонил по телефону в ВСУ еще из России и получил указания условия безопасной сдачи в плен.

Видео с пленным россиянином можно просмотреть ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал о частых звонках от российских военных, которые хотят добровольно сдаться в украинский плен.

Также "Комментарии" писали об обмене военнопленными. Тогда украинская сторона смогла вернуть 200 украинских героев домой.

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