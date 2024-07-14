Мобилизируют всех военнообязанных после обновления данных: объяснение Минобороны

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Slava Kot
Директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк заявил, что обновление данных, которое следует сделать до 16 июля, не будет означать автоматическую мобилизацию военнообязанных.
Что будет после 16 июля с военнообязанными. Фото из открытых источников
Марк Андрусяк в интервью на Youtube-канале Министерства обороны Украины прокомментировал ситуацию с мобилизацией обновивших свои данные военнообязанных. По его словам, потребность украинской армии ниже количества людей, которые обновили данные.
По словам директора кадровой политики Минобороны, обновление данных нужно для справедливого подхода к мобилизации и необходимости военного учета.
Напомним, что с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему военнообязанные должны до 16 июля обновить свои данные. Если военнообязанный не обновит данные, может быть наказан штрафом 17-25 тыс. гривен.
По состоянию на 12 июля свои данные в приложении "Резерв+" обновили 2,7 млн. военнообязанных. Кроме того, украинцы обновляли данные в ЦНАП и ТЦК.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп от "Слуга народа" заявил, что украинская армия не нуждается в 500 тыс. военных и заявил о реальных потребностях мобилизованных для ВСУ до конца года.
Также "Комментарии" писали о нардепе Федоре Вениславском, который дал окончательный ответ, продлят ли сроки для обновления данных для военнообязанных.
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