Мобилизируют всех военнообязанных после обновления данных: объяснение Минобороны

Директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк заявил, что обновление данных, которое следует сделать до 16 июля, не будет означать автоматическую мобилизацию военнообязанных.



Что будет после 16 июля с военнообязанными. Фото из открытых источников

Марк Андрусяк в интервью на Youtube-канале Министерства обороны Украины прокомментировал ситуацию с мобилизацией обновивших свои данные военнообязанных. По его словам, потребность украинской армии ниже количества людей, которые обновили данные.

"На сегодняшний день с информацией, что у нас уже есть, обновили свои данные около 3 млн граждан. Потребность ВСУ для призыва во время мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные, будут призваны на военную службу", — сказал Андрусяк.

По словам директора кадровой политики Минобороны, обновление данных нужно для справедливого подхода к мобилизации и необходимости военного учета.

Напомним, что с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему военнообязанные должны до 16 июля обновить свои данные. Если военнообязанный не обновит данные, может быть наказан штрафом 17-25 тыс. гривен.

По состоянию на 12 июля свои данные в приложении "Резерв+" обновили 2,7 млн. военнообязанных. Кроме того, украинцы обновляли данные в ЦНАП и ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп от "Слуга народа" заявил, что украинская армия не нуждается в 500 тыс. военных и заявил о реальных потребностях мобилизованных для ВСУ до конца года.

Также "Комментарии" писали о нардепе Федоре Вениславском, который дал окончательный ответ, продлят ли сроки для обновления данных для военнообязанных.