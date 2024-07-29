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Мобилизация в Украине набирает обороты: на Западе дали прогноз, когда РФ утратит доминирование

The Telegraph прогнозирует, что доминирование России на поле боя, скорее всего, будет разрушено зимой

сегодня, 08:20
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор начала активное наступление на фронте, когда Украина была в уязвимом состоянии. Наиболее пессимистические прогнозы относительно этого лета базировались на критической украинской нехватке людей, снарядов и подготовленных оборонительных позиций. Каждую из этих проблем начали – хотя и с опозданием – устранять. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Telegraph".

Мобилизация в Украине набирает обороты: на Западе дали прогноз, когда РФ утратит доминирование

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты обращают внимание о важности того, что президент Украины Владимир Зеленский в апреле подписал закон о мобилизации.

"Указанные цифры являются секретными, но источники, знакомые с этим вопросом, сказали, что за месяц было собрано в несколько раз больше войск, чем раньше. В ближайшие месяцы они массово начнут попадать на фронт", — пишет издание.

Также обращают внимание журналисты, не менее важно, что в апреле Конгресс США одобрил пакет военной помощи незадолго до нападения на Харьков. Поступление этого пакета уже уменьшило, но не ликвидировало преимущество России в боеприпасах. Появление истребителей F-16 ожидается этим летом.

"Все это означает, что доминирование России на поле боя, скорее всего, будет разрушено зимой. А у Москвы свои головные боли. У России не заканчивается бронетехника, но ее запасы сокращаются", — отмечает издание.

РФ также недавно увеличила предложение по зарплате для добровольцев, что свидетельствует о проблемах с вербовкой. Возможно, в какой-то момент ей придется снизить темп своих операций.

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Также издание "Комментарии" сообщало – главные выводы перезагрузки мобилизации: есть ли повод для волнения.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/07/27/how-russias-summer-offensive-is-failing-and-what-that-means/
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